La cadena NBC informó el viernes que Kasowitz ya no lideraba el equipo legal, pero que permanecería trabajando para proporcionar orientación en materia judicial. El diario The New York Times informó a última hora del jueves que su "rol se reducirá significativamente". De todos modos, una fuente cercana a la situación confirmó a Reuters que no había dejado el equipo. Por otro lado, Trump está considerando nombrar a Anthony Scaramucci, un financiero de Wall Street que fue colaborador del actual presidente por largos años, como director de comunicaciones de la Casa Blanca.