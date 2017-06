Cinco personas informaron sobre las solicitudes de entrevistas, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados para discutir el asunto públicamente. Y Daniel Coats, el actual director de Inteligencia nacional, el almirante Mike Rogers, jefe de la Agencia de Seguridad Nacional, y Richard Ledgett, diputado recientemente retirado, aceptaron ser entrevistados por los investigadores de Mueller esta semana, recordó The Washington Post. La investigación ha estado envuelta en secretos y no está claro cuántos otros han sido interrogados por el FBI.