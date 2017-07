"Así lucía yo, a diario, durante años. Con esto lidiaba mi esposo. Con esto estaban mis hijas. Esto es lo que mi familia y amigos vieron en las pocas ocasiones en que dejaba mi hogar. Estaba ENFERMA. Estaba MURIENDO. Melissa Lee Matos, drogas, narcotráfico, adicción, heroína, West Virginia, Estados UnidosHabía ido tan lejos que pensé que NUNCA me recuperaría", dijo Melissa. La mujer, quien se define así como una poeta y escritora, explicó que durante sus años de adicción estaba "tan perdida" que no se imaginaba sin ellas. "Sólo quería morir. No me daba cuenta que apenas vivía".