Pese a que estuvo a segundos de morir, nada lo detuvo. McCain, según relata Ruane, vio a otro piloto que estaba envuelto en llamas. "Fui corriendo hacia él. Estaba a 15 metros de distancia. Me acerqué y entonces la primera bomba explotó. Me golpeó y lanzó hacia atrás tres metros. Nunca más volví a verlo", relató a The New York Times al día siguiente a la tragedia.