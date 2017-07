Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia se entregaron al juez que los condenó a prisión preventiva

El ex mandatario y su esposa ingresaron a la Sala Penal Nacional en Lima. El ex presidente dijo que la orden a 18 meses de detención es "la confirmación del abuso del poder", mientras la ex primera dama se dijo segura que la decisión "se va a revertir por ser de justicia"