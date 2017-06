Pero a las 4 am, David le indicó a su esposa que las cosas no estaban del todo bien y que estaba muy enfermo. Con mucho trabajo, Becky lo llevó nuevamente a la clínica, donde fue depositado en una silla de ruedas. La mujer fue a aparcar su vehículo. Al ingresar al edificio, comenzó a buscar a su marido en la sala de espera. Una empleada del lugar se le acercó. Se sentó a su lado, colocó su mano sobre su rodilla y dijo ante la desconcertada esposa: "Su marido está muy, muy enfermo. Necesita prepararse porque quizás no resista este día". No podía creer lo que escuchaba.