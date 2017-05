Sin embargo, la historia que marcó una conmoción en el sistema educativo norteamericano, llegó a su fin. Hace pocas horas Fualaau llenó los papeles de divorcio, los que Mary Kay no reprochará. Según sus allegados, la reconciliación no está en los planes de ninguno de los dos. "Cuando una persona es infeliz en una relación, la otra persona no puede ser feliz tampoco", explicó el abogado de Letourneau, David Gehrke.