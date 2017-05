Finalmente, Kimmel dejó un mensaje político en referencia al fallido plan del presidente Donald Trump para derribar el Obamacare, la reforma de salud impulsada por Barack Obama, que le permitió tener un seguro médico a más de 20 millones de personas que antes no tenían. "Nos enseñan a creer que vivimos en el mejor país del mundo. Pero hasta hace algunos años, millones y millones de nosotros no tenían acceso a una cobertura médica. Antes de 2014, si nacías con una enfermedad congénita, como mi hijo, había muchas probabilidades de que nunca pudieras conseguir un seguro por tener una condición preexistente. Y si tus padres no tenían un seguro, probablemente no llegarías a vivir lo suficiente como para que te nieguen la cobertura por tener una condición preexistente", dijo.