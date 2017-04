Un ex subdirector de contrainteligencia del FBI, Harry Brandon, opinó que el MSE obtuvo beneficios aunque su topo haya sido detenido. "A pesar de que con toda probabilidad no plantaron a Shriver para que fuera capturado y desatara la paranoia en la CIA, es posible que ahora lo consideren un beneficio". En Game of Pawns, el mismo Shriver advirtió: "No se engañen. El reclutamiento sigue activo, y el objetivo es la gente joven".