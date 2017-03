El ex presidente de los Estados Unidos George W. Bush se ha ubicado en los primeros puestos de los libros más vendidos en Amazon por Portraits of Courage (Retratos del coraje), 192 páginas de sus óleos de ex combatientes del ejército, la marina y la aeronáutica que fueron heridos en combate durante las guerras que se iniciaron durante su gobierno. Desde que dejó la Casa Blanca Bush hijo se ha dedicado a distintos proyectos creativos: primero escribió una memoria de sus días en el poder (Decision Points, Encrucijadas) y luego un libro sobre el primer Bush presidente, George H.W. Bush, 41: Un retrato de mi padre. "Luego de la presidencia, comencé a sentirme inquieto —explicó en una entrevista para la revista Time—. Necesitaba otro proyecto. Me recomendaron que leyera La pintura como pasatiempo, de Winston Churchill, y eso me suscitó interés".