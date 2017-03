"Creo que las personas deben hacer bien las cosas, seguir las reglas y obedecer la ley; creo en eso con firmeza", opinó Lori Barron, propietaria de un salón de belleza, al periódico The New York Times. "Pero en el caso de Carlos, me parece que tal vez ha hecho más por la gente aquí que lo que este lugar le haya dado. Me parece absolutamente terrible que se lo lleven", reflexionó.