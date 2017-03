Sessions, Gordon y otro miembro del equipo de seguridad nacional de la campaña, Salid Shares, hablaron en el auditorio de Case Western Reserve University durante el encuentro Global Partners in Diplomacy, el 20 de julio de 2016. "Shares no respondió a los contactos por correo electrónico y teléfono", comentó USA Today. "Otro miembro del comité asesor sobre Seguridad Nacional, Joseph Schmitz derivó las preguntas sobre sus interacciones con oficiales rusos a la vocera de Trump, Hope Hicks". Como en noviembre, ella dijo que no habían existido.