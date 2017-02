Pero las cosas se pusieron más picantes cuando el primer presidente afroamericano fue el primero que pidió al Servicio Secreto que tomara cierta distancia y no lo molestase cuando tenía un momento de intimidad con su esposa en su habitación. Así, los agentes del Servicio Secreto debieron inventar una expresión para referirse a esos momentos en los que el Presidente no podía ser molestado. ¿Cuál fue? "The Bosnian problem" ("El problema bosnio"). Así, durante los últimos ocho años, no fue extraño que un agente del Servicio Secreto informase a otro que "El Renegado no puede ser molestado ahora. Está con Renacimiento discutiendo el problema bosnio".