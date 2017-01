También como ese magistrado, Gorsuch es reconocido entre sus pares por su estilo de escritura, elegante y claro. Además de sus fallos, es autor de The Future of Assisted Suicide and Euthanasia (El futuro del suicidio asistido y la eutanasia), que publicó la editorial de la Universidad de Princeton en 2006, donde argumenta que bajo ningún concepto se debería legalizar la eutanasia. También es co-autor de The Law of Judicial Precedent (La norma de los antecedentes judiciales), de 2016.