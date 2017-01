En octubre de 2015, en uno de los incidentes que más problemas le generó, se burló de Serge Kovaleski, un periodista de The New York Times que padece una enfermedad crónica llamada artrogriposis, que limita el movimiento de sus brazos. Ya como presidente electo siguieron los enfrentamientos. El más fuerte ocurrió el 11 de enero pasado, durante la primera conferencia de prensa que dio luego de las elecciones. En ella se refirió a la CNN como "una fracasada pila de basura" por una información supuestamente incorrecta que había difundido. Cuando Jim Acosta, reportero de la cadena, quiso hacerle una pregunta, Trump le negó la posibilidad. "No sea maleducado, no le daré la palabra. Ustedes dan noticias falsas", dijo, y pasó al siguiente en la lista.