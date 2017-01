"Ya que nos ataca, denos una pregunta", dijo el reportero. "No sea maleducado, no le daré la palabra", contestó Trump ofuscado. El enviado de la CNN volvió a intentarlo, esta vez ya a los gritos. Y el magnate se enojó, levantó la voz y le dijo que no tendría la oportunidad. "Tu medio es una fracasada pila de basura", espetó el magnate y pasó a otro tema.