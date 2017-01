Sobre las posibles sorpresas del texto de Obama, Trump consideró que lo especial de la misiva no pasaba por ese punto, sino por la carga emocional: "Habló de representar a muchas personas y de cargar con una gran tradición. Me pidió que hiciera un gran trabajo, es lo que realmente desea Obama. Dijo algo que me resultó muy interesante. Dijo que apoyaría mi plan de salud si creyera que es mejor que Obamacare: y realmente creo que lo haría".