También las primeras damas saliente y entrante, Michelle Obama y Melania Trump, se traspasaron la cuenta @Flotus (First Lady Oh The United States), y Joe Biden y Mike Pence hicieron lo propio con @VP. También se resetearon y cambiaron sus fotos de perfil otras cuentas institucionales del gobierno de Estados Unidos como @WhiteHouse (los tuits antiguos fueron trasladados a @ObamaWhiteHouse), @WHLive, @PressSec y @LaCasaBlanca.