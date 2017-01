En el escenario montado en el Capitolio también se hicieron presentes senadores y representantes de ambas cámaras y de los dos partidos más representativos del país; ex presidentes como George W. Bush, Bill Clinton -junto a la ex candidata demócrata Hillary– y Jimmy Carter. A su lado se encontraba el ya saliente Barack Obama y la ex primera dama, Michelle, con quienes Trump compartió más temprano un tradicional té en la Casa Blanca.