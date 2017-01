Sin embargo, los Obama no se irán directamente a su nueva casa. Para escapar del clima gélido de Washington, el viernes, tras la ceremonia de asunción de Donald Trump en el Capitolio, un helicóptero trasladará a los Obama hasta la base Andrews de la Fuerza Aérea y de allí un avión oficial los llevará a California. El ya ex Presidente pasará unos días de vacaciones en Palm Springs junto a su familia. Después deberán pagarse su pasaje de regreso en línea comercial a Washington para comenzar su nueva vida. No hay noticias de que Obama vaya a presentarse a trabajar en el negocio en el que bromeó muchas veces que le gustaría tener y que lo espera en Hawaii.