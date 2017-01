Cuando Christie era el fiscal general de New Jersey, una pelea familiar por la distribución de las ganancias enfrentó a Charles con sus hermanos. Como en ese mismo momento Kushner padre, un generoso donante de las campañas demócratas, aspiraba a conducir la Autoridad Portuaria de New York y New Jersey, "una posición que lo hubiera puesto al constructor a cargo de rehacer el World Trade Center, con el control de miles de millones de dólares en contratos", recordó The New Yorker.