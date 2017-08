Minutos después del partido, Fognini se disculpó a través de las redes sociales: "Quería antes de todo pedir disculpas a mis fans y al árbitro por todo lo acontecido hoy. Simplemente ha sido un día muy malo para mi, aunque esto no excusa mi comportamiento durante el partido. A pesar de que soy muy impulsivo (y aún cuando, en mi opinión, la mayoría de las veces con razón), me he equivocado. Al fin y al cabo es sólo un partido de tenis".