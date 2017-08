Un día después de su última carrera, la cual no pudo terminar tras sufrir un desgarro en la parte posterior del muslo izquierdo, "El Rayo" reconoció ante los medios que: "Por la mañana sentí algo raro en mi muslo, creo que venía de la espalda. Lo dije a mi gente cuando volvíamos de la pista de calentamiento. Mi fisioterapeuta Eddy me preguntó: '¿Estás seguro que quieres correr esta noche?' Le dije que no era una cuestión de querer, sino de deber".