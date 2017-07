Uno de los mayores interrogantes de las próximas semanas es qué tipo de sanciones aplicará Washington. El gobierno de Barack Obama ya había tomado medidas, pero todas dirigidas contra altos funcionarios y mandos militares involucrados en la escalada represiva de 2014, no contra el Estado o la economía venezolana en su conjunto. Con una orden ejecutiva firmada el 9 de marzo de 2015, el ex presidente suspendió las visas y congeló los activos en territorio estadounidense del director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), Gustavo Enrique González López; de su predecesor, Manuel Gregorio Bernal Martínez; del ex director de la Policía Nacional, Manuel Eduardo Pérez Urdaneta; de los ex comandantes de la Guardia Nacional, Antonio José Benavides Torres y Justo José Noguera Pietri; del inspector general de la Fuerza Armada Nacional, Miguel Alcides Vivas Landino; y de la fiscal Katherine Nayarith Haringhton Padrón.