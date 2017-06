La fundación She Is busca visibilizar y potenciar a las mujeres víctimas del conflicto armado, que no han sido nunca visibilizadas. No nos quedamos con darles capacitaciones y asistencia técnica, sino que buscamos insertarlas en un proceso integral. Capacitación, identificación de habilidades y aptitudes, luego reparación colectiva a través de la memoria histórica, ser escuchadas, actividades y procesos para que ellas puedan generar una nueva inclusión a la vida civil. Partimos de la base de que la mayoría de ellas son muy pobres y no han sido escuchadas ni han tenido una reparación, y tratamos de transformar ese dolor en la generación de emprendimientos.