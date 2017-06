"En Latinoamérica estamos alzando la voz, nos estamos movilizando y, sin embargo, nos están matando más". El diagnóstico de Nadia Sánchez, fundadora de She Is, que trabaja con mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia, refleja también una realidad regional: "En todos nuestros países falla el sistema penal, falla la estructura política, falla el acceso universal a la educación". Y agregó: "Es incoherente que nosotras seamos las víctimas pero que, a su vez, no tengamos la posibilidad de pensar las políticas públicas que podrían ayudarnos".