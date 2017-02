De acuerdo a lo que consigna ACI Prensa, el dicasterio sostiene que tras evaluar la relación final de la visita apostólica determinada por la Santa Sede en 2015 y "copiosa documentación recibida", se llegó a la convicción de que Figari durante los años que fue Superior General del SCV, "había adoptado un estilo de gobierno excesiva o impropiamente autoritario, orientado a imponer la propia voluntad, no dispuesto a forma alguna de diálogo y de confrontación fraterna y sincera, ni sensible a las convicciones y exigencias de los demás, y por lo tanto, no propenso a comprender, apreciar y acoger, ni siquiera parcialmente, opiniones diferentes a las suyas propias".