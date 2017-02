"Sentía saturación tras horas y horas navegando a la deriva, saltando de una página a otra sin ton ni son, viajando de un hipervínculo a otro, en apariencia haciendo de todo pero en el fondo no haciendo absolutamente nada", dijo a El Mundo. "Con mucha frecuencia la información que obtenemos después de un día pegados a la pantalla es dispar, en ocasiones contradictoria y no tardamos en olvidarla —agregó al diario español—. Sentía que internet me estaba esclavizando, que era una relación parasitaria que afectaba a mi dinámica familiar".