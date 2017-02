Alguna vez California tuvo un corazón republicano. Reagan ganó la presidencia en 1980 —y fue reelegido cuatro años más tarde— luego de haber sido gobernador del estado; cuando su vice, George H. W. Bush, se presentó a la Casa Blanca, los californianos le dieron su apoyo, aunque ya por escaso margen. Desde los años de Bill Clinton el estado se tornó azul: Bush hijo ya no ganó. Y cuando Barack Obama se presentó a elecciones, como sintetizó el profesor de USC a Time, "para ser popular en California no tenía que hacer otra cosa que no ser republicano".