Мати мертвої дитини з'явилася в Боготі на пляжах Магдалени

З4 квітня Єні Олександра Ігера Кааллас пропала безвісти. 25-річнажінка була матір'ю дворічної дитини, яку знайшли мертвою на пляжі в туристичній зоні Бурітики (Магдалена). За даними газети El Colombiano, пара туристів побачила на пляжі невелику синю машину, і коли вони підійшли, знайшли дитину мертвою.

Вдень цього вівторка родичі жінки підтвердили кільком ЗМІ, що Хігера Касаллас з'явилася в останні години в місті Кеннеді, на південь від Боготи, її рідного міста.

Цю ж версію підтвердила газета Barranquilla El Heraldo. «Я приходжу від імені пані Єні Ігуери, вона вже з'явилася і знаходиться в Боготі», - сказав би адвокат жінки владі Магдалени вдень 19 квітня.

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Слід пам'ятати, що кілька днів тому відео камер відеоспостереження в районі, де тіло неповнолітнього було знайдено, перевершило, в якому Єні Олександру Ігуеру Кааллас можна було побачити босоніж, дезорієнтовану та без її дитини, яку Юридичну медицину визначила як Самуель Герреро Ігуера.

На даний момент аналіз точних причин смерті Едвіна Семюеля Герреро Ігуери призвів до смерті шляхом задухи занурення. «Є звіт, який підтверджує, що дитина потонула, і ми все ще шукаємо матері, через деякі порівняння, які були зроблені за допомогою відео, ми збираємось продовжувати шукати її , щоб знайти, де вона знаходиться, і, таким чином, мати більш широку картину цієї ситуації», - полковник Хесус Мануель де лос Рейес пояснив свого часу командир столичної поліції Санта-Марти.

Зі свого боку, батько хлопчика додав, що з появою свого колишнього партнера він сподівається, що те, що сталося, буде з'ясовано та здійснено справедливість. «Мій син вже мертвий, і нічого не змінить його. Єдине, що залишилося для мене як тато, це знати, чому Єні діяла саме так. Яне розумію, як його серце дало йому залишити його лежати там і піти», - сказав чоловік.

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У своїй розмові з Ель Тьемпо батько також повідомив, що останки сина були передані йому минулого четверга, після того, як були звільнені результати ДНК-тесту, повністю підтвердили спорідненість.

«У суботу хлопчик приїхав до Боготи, і ми поховали його наступного дня. Це був дуже важкий час, тому що я не очікував так скоро попрощатися зі своїм сином, який був у доброму здоров'ї і був дуже щасливий», - додав він.

Про Єні Герреро стверджувала, що вона має інформацію про те, що її тримають в психічній клініці за розлад, який вона представляє. «Я молюся Богу, щоб це було нещасним випадком, я все ще думаю, що вона була хорошою мамою», - підсумував він.

Поки що не існує виголошення владою про зовнішність матері, а також немає чіткої гіпотези про ступінь її відповідальності за смерть малюка.

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