Ліс Вега продовжуватиме проводити естетичні операції: «Не те, що вони збиралися їх поцілувати»

Ліс Вега поділилася тим, що до тих пір, поки їй сподобається її зовнішній вигляд, вона продовжить модифікації

Ліс Вега роками дивує своїх шанувальників різними модифікаціями та естетичними операціями, однак з 2019 року вона отримала багато критики як у соціальних мережах, так і в своїх близьких колах.

Під час зустрічі з групою репортерів кубинська актриса виявила, що критика вже здається їй зношеною справою, і вона навіть порівняла себе з такими художниками, як Майкл Джексон або сестри Кардашян, Ліс стверджує, що якщо люди захоплюються нею, це буде для її роботи незалежно від того, як вона виглядає.

«Це такий банальний предмет, тобто, врешті-решт, це моє тіло, ніхто не впливає на те, що він робить зі мною, що я не роблю (...) Я думаю, що врешті-решт всі, люди, які захоплюються вами, тому що ви художник, будуть захоплюватися вами тим, що ви робите», - сказав він Едену Дорантесу.

У цьому інтерв'ю про свою зовнішність та критику актриса мильних опер, таких як Слово жінки, Любовне серце та Дуело де Пасіонес детально розповіла, що якщо вона цього вимагає, вона буде робити операції та косметичні процедури щороку і навіть менше. Єдиним її пріоритетом є те, що вона сама подобається.

«У чому проблема? , це моє рішення, мені так подобається, що я роблю це знову кожні 8 місяців і вище навіть моїх батьків або вище друзів, які я люблю, які кажуть мені «ти дуже перебільшений», тому що мені подобається те, що я бачу»

Крім того, вона дала зрозуміти, що її рішення щодо її зовнішності обійшли коментарі та критику як з боку друзів, так і власних батьків.

Він також пов'язаний з тим, що деякі його операції були необхідні навіть для здоров'я: «Я поклав (гіалуронову кислоту) на губи, тому що у мене був шрам в театрі, прийшов гіалуронова, наука прийшла, наукова частина використовується для багатьох речей, і правда не має значення для мене, всіх, і що вони збираються це поцілувати», - сказав він зі сміхом.

У своєму акаунті в Instagram актриса зазначила, що її існування представляє її справжній спосіб буття, і їй дуже комфортно з тим, як вона виглядає, крім того, вона написала, що «охоплює» те, що навчилася поступатися місцем різним досвідом.

«Коли ви дійсно знаєте, хто ви, ви ніколи не хочете нічого, крім того, щоб залишитися там назавжди, у нескінченній свідомості вашого буття #omnamahshivaya #loveyourself #vuelolibre Одного дня він закриє свій цикл, а інший ось-ось розпочнеться, обіймає вивчене, і відкриває зброю новому #goodnight #lapoetadelourbano #mexico» був прочитаний у своєму офіційному акаунті цієї соціальної мережі день тому.

Нещодавно кубинська актриса відсвяткувала успіх свого рахунку на платформі OnlyFans та майбутню появу в журналі, орієнтованому на чоловічу аудиторію

Танцівниця стверджувала, що отримує чималі прибутки на ексклюзивній контент-платформі і зізналася, що, крім заробітку, вона також рада тим, що з могла радувати своїх передплатників, які за ці роки зробили її «секс-символом» .

Ліс почала свою роль як модель контент-платформи в розпал пандемії, щоб впоратися з витратами, однак зараз вона допомогла їй підтримувати свій спосіб життя, оскільки запевнила, що не залежить від жодного чоловіка, тому як незалежна жінка повинна приносити власний дохід.

«У мене дуже добре, це сталося на етапі пандемії, коли мені довелося принести життя своїй родині, у мене немає партнера, мене ніхто не підтримує, і це як джентльменський журнал, але на платформі я завантажую свою фотографію на місяць, люди платять свій щомісячний платіж, і це ексклюзивний контент», - сказав він програма De з перших рук.

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