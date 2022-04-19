«Las Bravas FC» нарешті приходить на HBO Max! Дата його виходу вже відома

Роберто Касас, найкращий футболіст Мексики та у світі, зіткнеться з його найбільшим викликом: зробити чемпіоном команди Лас-Бравас. (ГБО Макс)

HBOMax виявив, щонаступного 5 травня вийде виключно на платформі Las Bravas FC , її нове мексиканське виробництво. Усеріалі зірки Маурісіо Охманн, Іран Кастільо, Ана Валерія Бесеррілі Есмеральда Сото. Історія, в якій команда жінок-футболістів буде боротися проти всіх шансів на досягнення своїх цілей.

МаурісіоОхман грає Роберто Касаса, найкращого мексиканського футболіста, який коли-небудь грав у Європі, який втрачає все через травму, і тому змушений повернутися до рідного міста. Відчувши поразку, він неохоче стає тренером ФК «Лас Бравас», місцевої жіночої футбольної команди, тренуючи їх, щоб виграти свій перший чемпіонат.

За допомогою Себаса (Маурісіо Барріентос), його великого друга дитинства Роберто буде прагнути досягти неймовірного: перетворити цю групу футболістів-аматорів в професійних футболістів, намагаючись примиритися зі своїм минулим. Чиотримає він це?

Команда Las Bravas зіткнеться з потужними суперниками на ігровому полі. І поза ним їм доведеться подолати особисті негаразди, які їх оточують, в той же час вони повинні зіткнутися зі стереотипами, що голубить їх, покладаючись один на одного. Цеп'ять друзів, які зроблять все можливе для досягнення своїх цілей.

Художня література підкреслює цінність командної роботи , а ще однією з її основних тем є викуп, щоб показати, що єдиний спосіб досягти цього - не тікати з минулого, а сміливо зіткнутися з ним і використовувати його для вдосконалення. Сам по собі в Лас-Бравас футбол послужить метафорою, щоб розповісти потужну історію про возз'єднання з корінням.

Лас-Бравас, новий HBO Max Original MAX, зірки Маурісіо Охманн, Маурісіо Барріентос , Ана Хімена Вільянуева , Іран Кастільо , Хуан Карлос Коломбо і талановита команда молодих акторів, таких як Кейла Капуто, Ана Валерія Бесерріл , Есмеральда Сото , Паола Курон, Каріам Кастро, Джеррі Веласкес, Фернандо Куаутлета Арі Альбарран. Аргентинський Аріель Віноград - режисер і шоураннер цієї історії.

Серіал являє собою ко-продакшн між WarnerMedia LatinAmerica і The Mediapro Studio . Відкрийте для себе, що мрії можуть збуватися. Не пропустіть це!

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: