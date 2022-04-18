Під час закриття Іберо-американського театрального фестивалю актриса Конні Камело засудила нерівності у заході

«Вони нас використали», з цим повідомленням актриса Конні Камело розпочала у своїх соціальних мережах відео, в якому вона засуджує кілька порушень навколо 17-го видання Іберо-американського театрального фестивалю Боготи -FITB- і яке, серед іншого, мало успіх з точки зору каси та прийом в роботах, представлених по всьому місту.

У цьому записі відома художниця зазначила, що у неї виникли проблеми з доступом до кількох творів фестивалю, хоча вона мала пропуск з усіма доступом, оскільки вона здійснила обмін з організаторами, в яких вони дали їй своєрідну підписку в обмін на неї впливати на своїх послідовників, щоб вони могли відвідувати роботи. Це після відновлення, яке відбулася подія, оскільки він також перерахував свої перші кроки через FITB.

«Все життя, починаючи з підліткових років, з тих пір, як я міг, я їздив на Іберо-американський театральний фестиваль, навчався на Фестивалі, з тисячами і майстернею від усіх компаній світу. Ну, виявляється, все життя я купував абонемент; я завжди витрачав на це гроші», - сказав Камело, додавши, що пізніше вона брала участь у заході як актриса і була присутня у фінансовій кризі, яка сталася у виданнях до 2022 року.

Однак, з економічним відновленням, яке мав цей художній симпозіум, актриса сказала, що до неї звернулася організація за спеціальним проханням: «Вони написали мені вперше (...), і вони сказали мені: «Конні, ти, хто є впливовим театром, ти, хто їдеш до театру, ми хочемо дайте вам цей -паспорт- весь доступ, щоб ви могли змінити його на компост і вибрати свої роботи».

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Потім він заявив, що «щасливо» прийняв цю пропозицію, і тижнем раніше зробив процес викуповування абонементів, включаючи вибір робіт та графіків. Перші кілька днів прийому було не так багато, але після третього дня вона почала бачити кімнату, де вона відвідувала повноцінно, і саме в цей момент почалися її проблеми з логістикою Фестивалю.

«-Вони сказали мені- «Ні, Конні, для вас немає бюлетенів», і я «Але чому, якби я просив їх тиждень тому? «І сказали мені, що все повно і що каси не було. Наступного дня це було те саме», і він сказав, що в останні дні табла вони навіть не відповідали на його телефон, щоб вони мали право на бюлетені, на які він мав право, тому він був здивований організацією Фестивалю через цю недбалість.

«Я вважаю це надзвичайно потворним з боку Фестивалю, що вони використовують нас таким чином; що ми зробили свою роботу і якимось чином наш мовчазний обмін запрошенням людей і що вони були раді ходити в театр (...) Прошу фестиваль поважати акторів театру, артистів, тому що цей фестиваль був нашим, артистами (...) Поважайтеі повертайтеся до етики», - сказала Боготана.

ВідповідьFITB

Бізнесмен Рікардо Лейва, один із тих, хто відповідає за «відродження» театрального фестивалю, в діалозі з Ель Тіемпо пояснив, що в організації дійсно були проблеми, незважаючи на ідею бути романом у роботі з художніми впливовими людьми.

«Цього року ми винайшли щось нове для людей, які допомогли нам просувати фестиваль, людей з театру, людей впливу: ми створили весь доступ , щоб вони могли отримати доступ до п'єс, які вони програмували», - сказала Лейва, додавши, що в останні дні події у них були логістичні проблеми. Він навіть стверджував, що говорив з самим Конні і розширив свої вибачення.

У відповідь 45-річний художник згадав жест бізнесмена: «Вони вибачилися за цю логістику, систему та людське питання. Це нові люди, які також навчаються і хочуть, щоб фестиваль жив і зростав. Всі добрі вібрації», - підсумував він.

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