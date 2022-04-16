Колумбія обіграла Парагвай і залишиться в групі I Кубка Біллі Джин Кінг 2023

Вранці цієї суботи, 16 квітня, Колумбія зіграла останні три матчі проти Парагваю в боротьбі за те, щоб залишитися на наступний рік у групі I зони Америки Кубка Біллі Жана Кінга .

Після усунення 15 квітня проти Бразилії тенісисти, обрані капітаном Фабіолою Зулуагою в команді «Колсанітас», яка представляє збірну Колумбії, були оскаржені, щоб не збити свій рекорд до другої групи в 2023 році через три матчі смерті проти збірної Парагваю.

Щоб забезпечити результат на користь, команда, капітанова Фабіолою Зулуагою , потребував лише тріумфу в одиночних очках. Першою, хто взяв суд, була Кукутенья Юліана Лізарасо, яка за дві з половиною години обігнала малолітню Лейлу Брітесз частками [5-7], [6-4] і [6-2].

Yuliana Lizarazo derrotó a Leyla Britez en el primer juego de la jornada entre Colombia y Paraguay / (Twitter: @Fedecoltenis)

Другий був набагато більш неврівноваженим, оскільки Марія Фернанда Герасо забила подвійний 6-0 проти Гейді Долдана менш ніж за 50 хвилин і подарувала національній збірній довгоочікуваний спокій:

María Fernanda Herazo derrotó a Heydi Doldán en el segundo juego de la jornada entre Colombia y Paraguay / (Twitter: @Fedecoltenis)

Таким чином, команда Colombia Colsanitas попрощалася з Салінасом, Еквадор, не кваліфікуючи довгоочікувані плей-офф , щоб зіграти міжнародний титул , але рятуючи свою категорію на наступний рік, коли вони можуть розраховувати на досвід та талант Марії Каміли Осоріо, номер 33 у рейтингу WTA.

Не потрібно було грати в парний матч між Марією Пауліною Перес та Антонією Самудіо проти Лейли Брітеса та Пауліни Франко , адже о 1:41 у Колумбії вже було 2:0 на користь у загальній серії матчу по низці та постійності .

У післяматчевих заявах між Колумбією та Парагваєм капітан Фабіола Зулуага дуже оптимістично ставився до роботи своїх лідерів під час фінальної фази кваліфікації в Кубку Біллі Жана Кінга 2022 року. Це були його слова про це:

Слід зазначити, що наступного року Колумбія знову змагатиметься в цьому випадку проти південноамериканських конкурентів, таких як Бразилія, Аргентина, Мексикачи Чилі. Згодом жіноча команда з тенісу кави матиме можливість повернутися до плей-офф , місця, до якого не було доступу з 2008 року , коли вона виграла того року Група I Americas і повинна була грати проти Бельгії як відвідувач.

Для Колумбії це буде сімнадцятий сезон поспіль у групі I, найважливіший, що американський континент має на Кубку Біллі Джин Кінг. Останнійраз збірна входила до II групи була в 2005 році випуску чемпіонату раніше відомий як Кубок ФРС.

Слід нагадати, що в рамках II групи Америки у 2022 році видання Кубка Біллі Жана Кінга знаходяться наступні країни, які зараз шукають місце в I групі на наступний рік:

Багамські острови, Барбадос, Бермудські острови, Болівія, Коста-Ріка, Куба, Домініканська Республіка, Сальвадор, Гондурас, Ямайка, Панама, Перу, Пуерто-Ріко, Тринідад і Тобаго, Уругвай і Венесуела.

Рік тому Колумбія брала участь у цьому конкурсі, який раніше називався Кубком ФРС, у своїх рядах Еміліана Аранго та Марія Каміла Осоріо Серрано . Кавоваделегація була ліквідована Аргентиною і не змогла дістатися до зони плей-офф , де все-таки оселилися Аргентина та Мексика, країни, які перемогли за участю Надії Подороської, Паули Ормехеї; Фернанди Контрерас та Джуліани Олмос.

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