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Субота 16 Квітень 2022
Україна

Колумбія обіграла Парагвай і залишиться в групі I Кубка Біллі Джин Кінг 2023

Кавова жіноча тенісна делегація зробила те, що потрібно, щоб уникнути спуску, і завдяки виступам Юліани Лізарасо та Марії Фернанди Герасо вона зайняла своє місце на наступний рік

Newsroom Infobae

16 Квітень 2022

Вранці цієї суботи, 16 квітня, Колумбія зіграла останні три матчі проти Парагваю в боротьбі за те, щоб залишитися на наступний рік у групі I зони Америки Кубка Біллі Жана Кінга .

Після усунення 15 квітня проти Бразилії тенісисти, обрані капітаном Фабіолою Зулуагою в команді «Колсанітас», яка представляє збірну Колумбії, були оскаржені, щоб не збити свій рекорд до другої групи в 2023 році через три матчі смерті проти збірної Парагваю.

Щоб забезпечити результат на користь, команда, капітанова Фабіолою Зулуагою , потребував лише тріумфу в одиночних очках. Першою, хто взяв суд, була Кукутенья Юліана Лізарасо, яка за дві з половиною години обігнала малолітню Лейлу Брітесз частками [5-7], [6-4] і [6-2].

Yuliana Lizarazo derrotó a Leyla Britez en el primer juego de la jornada entre Colombia y Paraguay / (Twitter: @Fedecoltenis)
Yuliana Lizarazo derrotó a Leyla Britez en el primer juego de la jornada entre Colombia y Paraguay / (Twitter: @Fedecoltenis)

Другий був набагато більш неврівноваженим, оскільки Марія Фернанда Герасо забила подвійний 6-0 проти Гейді Долдана менш ніж за 50 хвилин і подарувала національній збірній довгоочікуваний спокій:

María Fernanda Herazo derrotó a Heydi Doldán en el segundo juego de la jornada entre Colombia y Paraguay / (Twitter: @Fedecoltenis)
María Fernanda Herazo derrotó a Heydi Doldán en el segundo juego de la jornada entre Colombia y Paraguay / (Twitter: @Fedecoltenis)

Таким чином, команда Colombia Colsanitas попрощалася з Салінасом, Еквадор, не кваліфікуючи довгоочікувані плей-офф , щоб зіграти міжнародний титул , але рятуючи свою категорію на наступний рік, коли вони можуть розраховувати на досвід та талант Марії Каміли Осоріо, номер 33 у рейтингу WTA.

Не потрібно було грати в парний матч між Марією Пауліною Перес та Антонією Самудіо проти Лейли Брітеса та Пауліни Франко , адже о 1:41 у Колумбії вже було 2:0 на користь у загальній серії матчу по низці та постійності .

У післяматчевих заявах між Колумбією та Парагваєм капітан Фабіола Зулуага дуже оптимістично ставився до роботи своїх лідерів під час фінальної фази кваліфікації в Кубку Біллі Жана Кінга 2022 року. Це були його слова про це:

Слід зазначити, що наступного року Колумбія знову змагатиметься в цьому випадку проти південноамериканських конкурентів, таких як Бразилія, Аргентина, Мексикачи Чилі. Згодом жіноча команда з тенісу кави матиме можливість повернутися до плей-офф , місця, до якого не було доступу з 2008 року , коли вона виграла того року Група I Americas і повинна була грати проти Бельгії як відвідувач.

Для Колумбії це буде сімнадцятий сезон поспіль у групі I, найважливіший, що американський континент має на Кубку Біллі Джин Кінг. Останнійраз збірна входила до II групи була в 2005 році випуску чемпіонату раніше відомий як Кубок ФРС.

Слід нагадати, що в рамках II групи Америки у 2022 році видання Кубка Біллі Жана Кінга знаходяться наступні країни, які зараз шукають місце в I групі на наступний рік:

Багамські острови, Барбадос, Бермудські острови, Болівія, Коста-Ріка, Куба, Домініканська Республіка, Сальвадор, Гондурас, Ямайка, Панама, Перу, Пуерто-Ріко, Тринідад і Тобаго, Уругвай і Венесуела.

Рік тому Колумбія брала участь у цьому конкурсі, який раніше називався Кубком ФРС, у своїх рядах Еміліана Аранго та Марія Каміла Осоріо Серрано . Кавоваделегація була ліквідована Аргентиною і не змогла дістатися до зони плей-офф , де все-таки оселилися Аргентина та Мексика, країни, які перемогли за участю Надії Подороської, Паули Ормехеї; Фернанди Контрерас та Джуліани Олмос.

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