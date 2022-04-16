CNDH попросив прокуратуру CDMX розслідувати і покарати жінок з капюшоном, які нападали на жінок

Національнакомісія з прав людини ( CNDH ) закликала Генеральну прокуратуру Мехіко розслідувати та покарати жінок з капюшоном, які напали на жінку на вулиці Републіка де Куба, в історичному центрі.

Через заяву, видану соціальними мережами, Комісія зазначила, що вона «стурбована» агресією, яка сталася 13 квітня, «тому стає доречним закликання влади цього міста, зокрема FGJCDMX, негайно звернутися до скарг, які вже існують, і ті, що є інтерпозую».

У цьому документі CNDH підкреслив, що його будівля в історичному центрі, який був окупований колективом Okupa Cuba Monumenta Viva , лише група, яка вважала себе «радикальними», не хотіла брати участь у діалозі та досягати домовленостей , «тому були ініційовані юридичні дії щодо людей, які підтримують заняття».

CDNH exhortó a la Fiscalía que investigue a las implicadas (Foto: Twitter/@CNDH)

Після заяви CNDH та направлення на скаргу жінки, на яку нападали жінки з капюшоном, елементи Міністерства безпеки громадян столиці країни (SSC-CDMX)відновили будівлю Комісії на вулиці Републіка де Куба.

Секретар внутрішніх справ CDMX Марті Батресповідомив, що Генеральна прокуратура CDMX заарештувала трьох осібпісля відновлення будівлі ЦДНХ в Історичному центрі.

«У відповідь на скаргу про вандалізм та підозрювані незаконні дії на вулицях Куби, @FiscaliaCDMX та @SSC_CDMX заарештували трьох людей та відновили займану ними майно, щоб забезпечити безпеку сусідів, перехожих та автомобілістів», - написав Марті Батрес у соціальних мережах.

Крім того, прокуратура через прес-реліз вказала, що затримані були передані у розпорядження прокурора з питань територіального розслідування в Беніто Хуаресі.

Tras la recuperación del edificio de la CNDH, la Fiscalía detuvo a 3 mujeres (Foto: Twitter/@c4jimenez)

14 квітня ФГЖ повідомила, що відкрила папку слідства за скаргою жінки, яку нападала група жінок з капюшоном.

Згідно з інформацією, наданою прокуратурою, постраждала сторона перебувала всередині свого транспортного засобу, коли на неї нібито напала група жінок із прикритими обличчями, які нібито вимагали грошей в обмін на поступившись їй дорогою . Однак в умовах відмови жертви нападники почали пошкоджувати її машину і нібито роздягли її мобільний телефон.

Так само користувач Twitter , ідентифікований як @_nnux , який нібито є дочкою жертви, сказав, що чотири жінки з капюшоном напали на її матір «поза будинком Окупи». Нетизен вказав, що постраждала особа була позбавлена її мобільного телефону після того, як їй вдалося втекти зі свого транспортного засобу і спробувала зафіксувати події.

La SSC-CDMX recuperó edificio de la CDNH en el Centro Histórico (Foto: Captura de pantalla - Milenio)

Передбачувана дочка жертви поділилася в соціальній мережі серією відео, що показують момент нападу. У аудіовізуальному матеріалі чути, що жінка ідентифікувала себе викладачем Автономного столичного університету ( УАМ ), звертаючись до допомоги перехожих, які ігнорували їх.

«Ми просимо вас піти. Ценіщо, ми вміємо робити більше, отримати його зараз. Тут люди вже знають, що це таке, ви знаєте динаміку», були слова однієї з жінок з капюшоном, а інші потрапили в машину жертви.

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