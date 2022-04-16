Вівтарі до Санта-Муерте та поліцейські шоломи: саме так вони відновили будівлю CNDH від колективу «Окупа»

Після того, як елементи Міністерства безпеки громадян Мехіко (SSC-CDMX) відновили будівлю Національної комісії з прав людини (CNDH), розташованої на Callede República de Cuba, в історичному центрі Мехіко, фотографії умов, в яких виявлені після взятого колективомOkupa Cuba Monumenta Viva протягом двох років.

За словами глави SSC-CDMX Омара Гарсія Харфуха, дії, які застосовували елементи безпеки, були отримані від скарги жінки, на яку 13 квітня нападала група жінок з капюшономза межами будівлі.

Зі свого боку, секретар внутрішніх справ столиці країни Марті Батресповідомив, що Генеральна прокуратура CDMX заарештувала трьох людейпісля відновлення будівлі CDNH в історичному центрі.

Martí Batres informó de las detenidas (Foto: Twitter/c4jimenez)

«У відповідь на скаргу про вандалізм та підозрювані незаконні дії на вулицях Куби, @FiscaliaCDMX та @SSC_CDMX заарештували трьох людей та відновили займану ними майно, щоб забезпечити безпеку сусідів, перехожих та автомобілістів», - написав Марті Батрес у соціальних мережах.

Крім того, прокуратура через прес-реліз вказала, що затримані були передані у розпорядження прокурора з питань територіального розслідування в Беніто Хуаресі.

Через свій офіційний акаунт у Twitter журналіст Карлос Хіменес поділився деякими фотографіями інтер'єру будівлі. Поліцейськішоломи, вівтарі до Санта-Муерте, розбиті світлофори, пляшки алкогольних напоїв та дзеркала автомобіля - це лише деякі об'єкти, які колектив Okupa Cuba Monumenta Viva зберігав у будівлі CNDH.

También se encontraron con semáforos rotos y espejos de autos (Foto: Twitter/c4jimenez)

З вересня 2020 року будівля CNDH проводилася з вересня 2020 року, спочатку матерями жінок та дівчат,жертвами феміциду та сексуального насильства, випадки яких знаходяться безкарно, а потім перейшлидо рук членів так званого Чорного феміністського блоку, до якого належить ця група .

14 квітня ФГЖ повідомила, що відкрила папку слідства за скаргою жінки, яку нападала група жінок з капюшоном.

Згідно з інформацією, наданою прокуратурою, постраждала сторона перебувала всередині свого транспортного засобу, коли на неї нібито напала група жінок із прикритими обличчями, які нібито вимагали грошей в обмін на поступившись їй дорогою . Однак в умовах відмови жертви нападники почали пошкоджувати її машину і нібито роздягли її мобільний телефон.

El interior del edificio de la CDNH tras ser tomado por dos años (Foto: Twitter/c4jimenez)

Крім того, користувач Twitter , ідентифікований як @_nnux , який нібито є дочкою жертви, сказав, що є чотири жінки з капюшоном, які напали на її матір «поза будинком Окупа». Нетизен вказав, що постраждала особа була позбавлена її мобільного телефону після того, як їй вдалося втекти зі свого транспортного засобу і спробувала зафіксувати події.

Передбачувана дочка жертви поділилася в соціальній мережі серією відео, що показують момент нападу. У аудіовізуальному матеріалі чути, що жінка ідентифікувала себе викладачем Автономного столичного університету ( УАМ ), звертаючись до допомоги перехожих, які ігнорували їх.

«Ми просимо вас піти. Ценіщо, ми вміємо робити більше, отримати його зараз. Тут люди вже знають, що це таке, ви знаєте динаміку», були слова однієї з жінок з капюшоном, а інші потрапили в машину жертви.

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