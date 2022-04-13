AMÉRICATELESHOWTENDENCIASGRANDES LIBROSMIX5411
Середа 13 Квітень 2022
Україна

Техас і Нуево Леон домовилися про призупинення перевірки комерційних вантажівок

Заходи імміграційної безпеки, що здійснюються губернатором Грегом Ебботом, вплинули на торговельні потоки та ланцюги поставок на кордоні, розв'язуючи операторів вантажних автомобілів

Newsroom Infobae

13 Квітень 2022

Після трьох днів блокад мексиканських водіїв вантажівок на прикордонних переходах з Техасом, губернатор республіканців цієї організації США Грег Ебботт призупинив заходи безпеки імміграції, які впливали на торговий потік і ланцюг поставок в середу.

Але поки наказ припинити перевірку будь-якого вантажного автомобіля, що надходить з Мексики, щоб стримувати в'їзд нелегальних мігрантів, застосовуватиметься лише до штату Нуево-Леон, оскільки він підписав угоду з губернатором Самуелем Гарсією.

«Департамент громадської безпеки зможе повернутися до випадкових перевірок», - заявив Ебботт на спільній конференції зі своїм мексиканським колегою.

Це прискорить проїзд вантажівок з товарами на територію Техасу, оскільки через час перевірки кожного блоку були затримки до 24 годин, що викликало дискомфорт для операторів і може вплинути на ціну споживачів.

Зі свого боку Семюель Гарсія заявив, що Техас є великим торговим партнером Нуево-Леона, тому він пообіцяв покращити безпеку в державі, проводити патрулі в прикордонній зоні та встановлювати пункти пропуску для перевізників, що станеться з наступного понеділка.

Він сказав, що вони будуть прагнути підтримувати спритність на переїздах, оскільки в даний час водіям вантажівок потрібно від п'яти до шести годин, щоб перетнути, коли раніше процес був здійснений приблизно за 20 хвилин. «У нас є свіжі овочі, і з очікуванням вони зіпсуються, це втрати», - підкреслив він.