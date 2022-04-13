Техас і Нуево Леон домовилися про призупинення перевірки комерційних вантажівок

Після трьох днів блокад мексиканських водіїв вантажівок на прикордонних переходах з Техасом, губернатор республіканців цієї організації США Грег Ебботт призупинив заходи безпеки імміграції, які впливали на торговий потік і ланцюг поставок в середу.

Але поки наказ припинити перевірку будь-якого вантажного автомобіля, що надходить з Мексики, щоб стримувати в'їзд нелегальних мігрантів, застосовуватиметься лише до штату Нуево-Леон, оскільки він підписав угоду з губернатором Самуелем Гарсією.

«Департамент громадської безпеки зможе повернутися до випадкових перевірок», - заявив Ебботт на спільній конференції зі своїм мексиканським колегою.

Це прискорить проїзд вантажівок з товарами на територію Техасу, оскільки через час перевірки кожного блоку були затримки до 24 годин, що викликало дискомфорт для операторів і може вплинути на ціну споживачів.

Зі свого боку Семюель Гарсія заявив, що Техас є великим торговим партнером Нуево-Леона, тому він пообіцяв покращити безпеку в державі, проводити патрулі в прикордонній зоні та встановлювати пункти пропуску для перевізників, що станеться з наступного понеділка.

Він сказав, що вони будуть прагнути підтримувати спритність на переїздах, оскільки в даний час водіям вантажівок потрібно від п'яти до шести годин, щоб перетнути, коли раніше процес був здійснений приблизно за 20 хвилин. «У нас є свіжі овочі, і з очікуванням вони зіпсуються, це втрати», - підкреслив він.