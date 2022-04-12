Ла Моліна: Родичі вбитого стиліста намагаються затримати підозрюваних у злочинності

Було насильство! Натовп родичів та друзів вбитого стиліста Хав'єра Паука Серда (55) безжально напав на трьох підозрюваних у скоєнні жахливого вбивства камінням, цеглою та побиттям, в Ла-Моліна. Вони були доставлені в це місце для поліцейської старанності і відтворити те, що сталося.

Підозрюваних Луїс Попаян (19), Мануель Оканья (29) та Омар Уаман (19), сильно охороняли кілька бригад поліції з Депінкрила Ла Моліна, були доставлені о 4:30 вдень до будинку стиліста, в зоні III Муси. Поліцейський розгляд зайняв приблизно три години за закритими дверима у будівлі стиліста.

Тим часом на околиці будівлі збиралися десятки родичів, друзів і сусідів б'юті-професіонала і вигукували з вимогою, щоб до вбивць було застосовано максимальний термін довічного ув'язнення.

Тільки о 7:30 вечора всі старання були завершені і підозрюваних вивезли з дому для передачі поліцейським транспортним засобам. Саме там розлючені беревники і друзі Хав'єра Пауки, накинулися камінням, палазо,цеглою у передбачуваних винуватців злочину. «Помри!. Ці сволоти повинні піти до в'язниці з довічним ув'язненням», - сказали вони, як група людей накидалася на поліцейських і зуміла побити підданих.

Однак під час повторного створення подій перед поліцією троє затриманих заявили, що після того, як взяли участь у зустрічі зі стилістом Хав'єром Паукою Серною (56) за день до вбивства в Ла-Моліні, вони звинуватили четверту особу, причетна до імені «Джорді», який синдикований як винуватця злочин. Четвірка фігурує на фотографії, зроблених після вбивства, про що повідомляє 90 Матіналь.

Троє причетних до вбивства і які перебувають під вартою: Хесус Мануель Оканья Мороте, Омар Аугусто Хуаман Анхелес та Луїс Умберто Попаллан. Коли їх оперували поблизу місцезнаходження Томаша Валле, Independencia перевозила мобільні телефони та інші об'єкти жертви.

Навіть в районі Незалежності поліція знайшла покинутий фургон стиліста.

Доповідь Латини показує короткий діалог між поліцейським та одним із затриманих, який стверджує, що коли він покинув будинок Ла Моліна, Хав'єр Паука був живий, і що останньою людиною, яка вийшла з дому, була «Джорді. '

«Він сказав нам, «йди», бос. Він вийшов останнім, бос, ми нічого не знали», - сказав він Агент Терна. Пізніше, в інших відео, інші двоє затриманих також звинувачують «Джорді» у тому, що він є натхненником вбивства стиліста.

56-річний стиліст Хав'єр Луїс Паука Серда був дико вбитий всередині свого будинку, оскільки тіло жертви було знайдено пов'язаним і порізаним на шиї минулої четверввечері його сестрою.

Нарешті, свідчення сусідки, особистість якої зберігається в резерві, свідчить про те, що в ту ніч вона почула дискусії між стилістом і іншими людьми. Однак він додав, що приблизно о 9:30 в середу ввечері повідомлялося про гучну музику.

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