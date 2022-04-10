Луїс Діас викликав «ревнощі» історичного гравця Ліверпуля перед грою проти міста

Soccer Football - Champions League - Liverpool Training - AXA Training Centre, Liverpool, Britain - February 15, 2022 Liverpool's Luis Diaz during training Action Images via Reuters/Jason Cairnduff

ЛуїсДіас за останні тижні був однією з великих відчуттів європейського футболу. Нападник збірної Колумбії , якого обрали найкращим підписом зимового ринку , продовжує забивати хороші виступи з Ліверпулем випереджаєсезон 2021-22.

Минулої середи корінний Barrancas La Guajira був обраний фігурою в матчі проти « Бенфіки» першийетап чвертьфіналу фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. Допомога для Садіо Мане (37') і рахунок в кінці матчу (87') допомогли Ліверпуль виграти 3-1 в Estádio da Luz, в Португалії,

Тренер англійської команди Юрген Клопп, а також кілька гравців і колишні гравці закладу наповнили колумбійського футболіста похвалою. Цього разу саме Дірк Куйт, колишній нападник, який носив кольори команди між 2006і 2012роками. За час свого перебування в Ліверпулі голландський ідол відіграв в цілому 286 матчів, забив 71гол і виграв титул(Кубок ліги 2012).

Офіційний веб-сайт Ліверпуля опублікував цю суботу колонку думок Куйта , в якій він зізнався, що він «ревнує» до спортивних здібностей Колумбії: «Я міг би трохи бігати, коли був гравцем, але мушу визнати, що я ревную легені Луїса Діаза. Їхвитривалість вражає. Здається, що натискання несе його в жилах, тому не дивно зрозуміти, чому воно так швидко адаптувалося до системи Юргена Клоппа».

Так само колишній гравець був вражений зв'язком, яке «Лучо» мав з іншими товаришами по команді, розуміючи, що він все ще вчиться говорити англійською. «Він прибув до Ліверпуля в середині сезону, не говорить рідною мовою і потрапив у систему, яка, зрозуміло, взяла іншим гравцям трохи часу, щоб познайомитися».

«Окрім рівня фітнесу, її здатність неймовірна. Він зараз забиває важливі цілі, надаючи велику допомогу. Коли ви бачите, як він дряпає з м'ячем, здається, що він все ще має повний вигляд поля, щоб побачити інших гравців і зробити легкі паси. Захоплюючаріч: я думаю, що це може вдосконалюватися все більше і більше», - підсумував голландський орієнтир.

Dirk Kuyt, exjugador del Liverpool, destacó las condiciones de Luis Díaz. Foto: archivo particular

Після перемоги проти «Бенфіки» протягом тижня Клопп переприсвятив кілька слів Діазу і відзначив свою радість, найнявши його: «Він є найкращим гравцем. Вінє топовим, топовим гравцем світового рівня. Меніприємно працювати з Луїсом щодня, ія більш ніж щасливий, що ми вирішили підписати його в січні».

З моменту прибуття в Ліверпуль гуаджіро провів 13 матчів, шість з них за Прем'єр-лігу, три в Лізі чемпіоніві Кубок Англії, а ще один в Кубку Ліги. Крім того, він накопичує три цілі і одну допомогу.

Ліверпуль таМанчестер Сіті зіткнуться один з одним цієї неділі настадіоні «Етіхад» на 32 тур Прем'єр-ліги. Це зобов'язання може призвести до винесення вироку титулу, оскільки, маючи шість дат, лише один пункт розділяє обидві команди: «Громадяни» - це перші з 73 одиницями , тоді як «Червоні» - другі з 72 . Матч відбудеться з 10:30 ранку. (Колумбійський час).

Згадаймо, що Луїс Діас вже знає, що це таке відзначити Місто як відвідувача. 21жовтня 2020 рокуті, хто очолював Пеп Гвардіола, обіграли «Порто3:1» в перший день групи С Ліги чемпіонів. Того дня «Лучо» забив єдиний гол за «Драгао» після великої індивідуальної гри , яка почалася в лівому секторі і закінчилася потужним пострілом до полюса з правої руки Едерсона .

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