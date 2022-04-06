«Мій син не брав участі в боротьбі», мати барриста заарештована за бійку між вболівальниками Насіональ на дорозі Кота-Чия

Hinchas de Nacional

Через відео, які поділилися в соціальних мережах, користувачі записували моменти сильного протистояння шанувальників Atlético Nacional минулих вихідних. На зображеннях можна побачити, як люди нападають один на одного камінням, мачете і кулаками. Подіїбули б представлені у варіанті Cota-Chía, коли автобуси прихильників команди Антіокії опинилися на дорозі, подорожуючи до міста Туня, де буде представлена їхня команда.

В середині конфлікту влада прибула і зуміла захопити одного з передбачуваних винних, який нібито завдав ножем інший предмет, присутній в протистоянні. суб'єкту, якого ідентифікували як 21 рік Кевін Еснайдер Куінтеро, був звинувачений у тому, що він нібито відповідальний за злочин спроби загострення вбивства, а Генеральна прокуратура представила кілька доказів, які можуть призвести до того, що він був засуджений насильно.

Серед доказових матеріалів були відео, які поділилися в соціальних мережах, де видно, що фігуранти напали один на одного. Крім того, обвинувачений визначив, що Кінтеро видно в одному з відео, що беруть участь в атаці, таким чином, молодий чоловік, який лежить на підлозі і важко поранений.

«Кіносвідчення, свідчення та визнання потерпілого, який отримав травму, показують, що обвинувачений сьогодні, мабуть, був присутній і брав участь у боротьбі між вболівальниками тієї ж футбольної команди», - зазначили в прокуратурі про справу і додали: «Слідство показує, що чоловік буде мати орудував цеглою і кинджалом великого розміру і неодноразово бив потерпілого і завдав серйозну рану живота колотом».

Незважаючи на докази та обвинувальний акт звинувачення, мати обвинуваченого чоловіка прийшла на захист Кінтеро і розповіла свою версію подій Ель-Тьемпо: «Я зв'язався з ним близько полудня, і він сказав мені, що у нього добре, що вони по дорозі на стадіон. Потімблизько 18:30 до мене зв'язався патрульний, повідомивши мене, що мій син утримується в муніципалітеті Кота для боротьби між вболівальниками Nacional».

Жінка сказала, що розмовляючи з сином, він сказав їй, що він не є частиною боротьби і що він йому вірить, тому що відео показують, що він нікого не нападає: «Будемо сподіватися, що те, що сталося незабаром буде з'ясовано. Є багато відео, які знімають, але мій син не брав участі в бою. Він також каже, що фізично напав на людину, але на відео просто видно, що він нахиляється, щоб дістати шапку і тікає. Унього немає кинджала в руці, як говорить обвинувачення. Я збираю докази, щоб довести невинність мого сина».





Одинпоранений і 17 потрапили в полон після бою між вболівальниками Букараманги і Одного разу Кальдасом

У відео, отриманих любителями та камерами відеоспостереження, можна побачити присутність шанувальників двох команд з тупим зброєю, серед них: мачете, ножі та палички, Pulzo може встановити, що, на думку влади,цей факт повністю ізольований, оскільки наявність не всіх брусків був зафіксований, так як це були суб'єкти, які прибули в місто за межами санкціонованих караванів виїзної команди.

Постраждала особа зафіксувала ножову рану в живіт і була доставлена до центру догляду Спеціальною рятувальною групою Ралдаса (ГЕР)) для негайної уваги, оскільки тяжкість травми була горезвісною, враховуючи високу присутність крові на одязі та на землі, цей вентилятор був ідентифікований як Луїс Феліпе Марін Діас, 30 років. Агресор був захоплений завдяки підтримці камер відеоспостереження в посередництві цієї спортивної сцени.

Незважаючи на те, що матч мав розпочатися о 8 вечора, вболівальники почали прибувати до цього місця з дня, саме на воротах 18 стадіону були зафіксовані ці події, оскільки за даними газети El Tiempo, до постраждалого вболівальника безпосередньо звернулися фанати Атлетико Букараманга, яка заподіяла травму.





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