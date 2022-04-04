Сезон дощів: понад 5000 людей вже постраждали і 10 загиблих

15 березня в країні офіційно почався новий сезон дощів. За даними Національного підрозділу з управління ризиками стихійних лих (UNGRD), з датою відсічення 3 квітня на національній території в 101 муніципалітеті в 15 департаментах зареєстровано 149 подій, найбільше постраждали Кундінамарка, Каука, Антіокія, Уїла, Наріньо та Кавовий регіон.

Події завдали шкоди 2,365 сім'ям, що представляють понад 5500 людей, залишивши 10 загиблих та 14 поранених. Так само було зруйновано 22 будинки, а ще 736 будинків постраждали.

Так само він запевнив, що інфраструктурні звіти свідчать про пошкодження на 205 дорогах країни, а також на 15 транспортних і 2 пішохідних мостах. Такожпошкодження 21 водопроводу і 12 каналізації і 8 навчальних закладів.

У Наріньо після надзвичайної ситуації, зареєстрованої в Анкуї, був встановлений Єдиний командний пункт з метою створення зв'язку між урядом Наріньо, мерією муніципалітету та корпусом допомоги, для підтримки стратегії реагування громад та інфраструктури, постраждалих від опадів.

Цеможе вас зацікавити: уряд обіцяє зразкові санкції фанатам Nacional, які спричинили надмірності на дорозі Cota

«Влада продовжить профілактичну евакуацію сімей у зонах ризику; DAGRD продовжить оцінку всіх будинків, що знаходяться в зоні ризику, та Департаментом відомчої інфраструктури, прогрес буде досягнутий з планом відновлення постраждалої дорожньої інфраструктури та втручання сайтів критиків. Є кілька постраждалих акведуків, тому водно-відомчий план Наріньо забезпечить технічну та управлінську підтримку для підтримки громад у питній воді та основних питаннях санітарії», - йдеться в адміністративному управлінні управління ризиками цього департаменту.

У Сантандері 3 квітня сталася надзвичайна ситуація через переповнення потоку Ель-Канело, і повне закриття було зафіксовано на дорозі, що веде з Малаги до Лос-Куроса в секторі, відомому як La Batea через повний обвал понтона, що призвело до втрати банку. Інформація детально про те, що ситуація все ще вирішується з технікою від Invias та Управління управління ризиками Департаменту.

За даними IDEAM, кількість опадів триватиме до травня, особливо для Андського та Тихоокеанського регіонів. Таксамо для регіону Орінокія та Амазонки генеруються інші умови, такі як входження вологих мас з півдня континенту, так що в цій області починається перехід від меншої кількості опадів до більшої кількості опадів.

УКарибському регіоні очікується значне зростання в порівнянні з березнем, точніше на півдні Болівара і Сезаря. Інституттакож зазначив, що обсяги опадів до 30% вище норми очікуються в цьому сезоні не тільки в даному регіоні, але і в Острівному (архіпелаг Сан-Андрес та Провіденсія), Андському та Орінокії.

Зіткнувшись із ситуацією, Національний підрозділ з управління ризиками катастроф (UNGRD) запевнив, що це призвело до активізації Національного комітету з управління катастрофами з метою соціалізації можливостей Національної системи управління ризиками та оприлюднення Національного плану реагування, щоб зіткнутися з цією пора року.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ:



