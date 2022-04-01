Run Run: зустрітися Луцила, андська лисиця, яка вкрала її серце в Гранха Porcón

RunRun, найулюбленіша андська лисиця багатьма перуанцями, відкриває новий будинок, після того як його переселили в Кахамарку. Для того, щоб надати цій тварині кращий добробут, було вирішено відвезти її до Гранха Поркон, місця, яке знаходиться в 45 хвилинах від міста.

Як відомо, на цій ділянці мешкає понад 50 диких видів, які завдяки різним факторам і збереженню свого роду зустрічаються саме в цьому місці.

На щастя Run Run, в її новому будинку також є андська лисиця на ім'я Луцила, яка, безсумнівно, вкрала серце маленької лисиці. За словами заводчиків цього великого парку, обидва тварини відбили його найкращим чином. Чизнайшов він любов?

Варто згадати, що Луцила - теж андська лисиця, яку врятували близько місяця тому. Вонадуже грайлива і дуже добре вітала свого нового партнера. Крім того, оскільки вони зустрілися, вони не переставали грати і бігати навколо свого нового простору.

Обидва поділяють просторе середовище 140 квадратних метрів. Їх новий будинок розташований в районі з типовим кліматом їх природного середовища проживання і має правильні умови для процесу адаптації, вважають представники Серфор.

На запитання фахівців про те, чи може Run Run повернутися до свого природного середовища існування, вони відповіли, що, будучи видобутим з дикої природи як розмножувальний продукт незаконної торгівлі дикою природою, батьки не навчили його полювати, годувати і захищати від хижаків, тому він повинен залишатися під опікою людей племінний центр.

RunRun був перенесений на цю локацію, після карантинного процесу , в якому за ним уважно стежили фахівці з лісу та дикої природи Технічне адміністрування (ATFF) Серфор Ліма. Завдякиоптимальному стану було визначено, що підходить знати місце, яке його розміщувало.

Перебуваючи в карантині, фахівці ATFFS Lima з SERFOR надали ветеринарну допомогу лисицю, збалансоване харчування, що складається з 95% м'яса і 5% фруктів і бульб. Останніаналізи показали, що лисиця здорова і одужала від хвороб, заражених при контакті з собаками, такими як ерліхія і анаплазма.

Тепер фахівці ATFFS Cahamarca щодня відстежують стан здоров'я Run Run та постійно координують з Гранжа Поркон деталі, пов'язані з процесом адаптації андської лисиці в її новому будинку.

Run Run у вашому новому будинку | Фотографії: Serfor

ЯКДІСТАТИСЯ ДО LA GRANJA PORCON

Щоб дістатися до Гранха Поркон , ви повинні піти на Пласа-де-Армас Кахамарка, звідти є кілька автобусів до жвавого місця. Від міста до цього району це приблизно 45 хвилин.

Варто згадати, що Granja Porcón має сосновий ліс площею понад 12 000 гектарів, з великою рослинністю та типовими ландшафтами гір Кахамаркіна. Він розташований на висоті 3510 метрів і є домом для різних видів диких тварин у неволі, таких як ягуар, вікунья, Андський кондор, серед інших.

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