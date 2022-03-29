CNDH видав рекомендацію у справі Жозе Мануеля Дель Ріо Віргена: це підтвердило його довільне затримання

Національнакомісія з прав людини (CNDH) видала рекомендацію Генеральному прокурору штату Веракрус (FGEV) щодо справи колишнього технічного секретаря Сенату Республіки Хосе Мануеля Дель Ріо Віргена , коли він задокументував, що там були різні порушення в його справі, такі як довільне затримання, неправомірне підставлення фактів, а також порушення належного процесу і належної обачності .

«CNDH задокументував, що Дель Ріо Вірген був затриманий на території Веракруза 22 грудня групою з восьми людей, які вказували довгі гармати на транспортний засіб і не повідомили його вчасно про причину його арешту, крім того, що їх спостерігали з Тукстепека, Оахаки, де він пішов гуляти зі своєю родиною», - сказав він. тіло на чолі з Росаріо П'єдра Ібарра.

Він підкреслив, що наглядовий суддя Франциско Рейес Контрерас пов'язав його з судом за вбивство Рене Товара, кандидата в мери Казонес де Еррери, в день виборів 6 червня 2021 року, але CNDH акредитував, що місцевий орган юстиції повідомив, що ордер на арешт був запрошений після розслідування, проведені з 19 червня по 9 грудня 2021 року, надали «нові докази» проти нього за ймовірну причетність до вбивства.

CNDH (фото: Архів)

CNDH підкреслив, що ці «нові докази» були лише розширенням заяв свідків, які були надані 20 жовтня 2021 року, але між датою цих свідчень та проханням про ордер на арешт Дель Ріо Вірген не був викликаний на появу.

Він підкреслив, що державні органи не зробили об'єктивної оцінки передбачуваних доказів, «ніколи не виникає участь Жозе Мануеля дель Ріо Віргена у скоєнні злочину, що призводить до грубого проступку фактів».

«Його дія порушила право доступу до правосуддя у своєму режимі правосуддя, здійснюючи погану оцінку доказів, відкинувши правдивість фактів та прагнучи створити паралельний варіант реальності, зловживаючи своїми повноваженнями та здійсненням влади», - підкреслив орган прав людини.

Комісія також підкреслила порушення прав людини осіб, які подорожують з Дель Ріо Вірген, в тому числі неповнолітнього, який також вимагає відшкодування шкоди.

Фото: Facebook/Жозе Мануель дель Ріо

Ось чому за рекомендацією, адресованої прокуратурі Веракруса та її керівника Вероніці Ернандеса Джаданса, CNDH вимагає, щоб збиток Хосе Мануель дель Ріо Віргена та тих, хто був свідком і зазнав його довільного затримання, були відремонтованіз справедливою та адекватною компенсацією ,тому вони повинні бути зареєстровані в Державному реєстрі потерпілих.

11 березня Рікардо Монреал, президент Політичної координаційної ради (Юкопо) Сенату та лідер лави Морени у Верхній палаті Рікардо Монреал, відсвяткував захист, який отримав його радник Жозе Мануель дель Ріо, оскільки - запевнив він - було «підтверджено», що було » махінація злочину» з боку уряду Веракруса, який очолює Куїтлауак Гарсія , також виходить з Морени.

«Прикро і боляче, що Державна прокуратура зосереджує свої енергетичні та інституційні зусилля на махінації злочинів у сумнівних цілях», - сказав Монреал Авіла на посаді.

Рікардо Монреал зазначив, що FGE Веракруса працює під гаслом у випадку Хосе Мануеля дель Ріо Віргена (Фото: Reuters)

Справа похитнула мексиканську політику з кінця грудня, коли прокуратура Веракруса оголосила про арешт Жозе Мануеля Дель Ріо, колишнього заступника та нинішнього технічного секретаря Юкопо, за вбивство Реміджо Рене Товара, кандидата в 2021 році на посаду мера муніципалітету Казонес де Еррера вечірка Movimiento Ciudadano (MC).

У той час як частина Морени, партія президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора, підтримала аргументи Рікардо Монреала, який прагне балотуватися на пост президента в 2024 році, інша фракція підтримала Куїтлауак Гарсія, включаючи Клаудію Шейнбаум, главу уряду Мехіко, а також члена президента.

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