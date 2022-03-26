Жертви насильницького зникнення просять Комісію правди про те, щоб простір було почуто

Un hombre observa la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. EFE/ Luis Eduardo Noriega A./Archivo

8 лютого група людей стояла перед штаб-квартирою Комісії правди (CEV) в центрі Боготи, вимагаючи бути почутими мирною організацією. Діяльність очолювала Фонд Nydia Erika Bautista, колектив, присвячений захисту прав жінок та членів сім'ї, які постраждали від примусового зникнення в Колумбії.

Того вівторка вдень президент CEV Франсіско де Ру зійшов, слухав і розмовляв з кількома людьми, які були в Novena Race #12C - 10 у Боготі. Тогодня він сказав керівникам, що відкриє формальний простір через два-три дні, щоб почути їхні вимоги. Ну, минуло майже два місяці, і Фонд все ще чекає дзвінка. Про це стало відомо в листі, адресованому CEV від четверга, 24 березня 2022 року.

У спілкуванні жертви висловили, що «Батько де Ру та джентльмени комісари не були почуті в людському, етичному, гносеологічному та юридичному сенсі цього слова. Мибоїмося, що правда жертв насильницьких зникнень буде розцінена як необ'єктивна, що нас вважатимуть зацікавленою стороною», - йдеться у листі. Фонд Nydia Erika Bautista народився у вигнанні після того, як сім'я баптистів повинна була покинути країну через загрози в 1997 році.

Цеможе вас зацікавити: Комісія правди надала звіт про відповідальність за свою роботу в 2021 році

І це те, що його дочка Нідія Еріка Баутіста є жертвою насильницького зникнення 30 серпня 1987 року. Того дня 33-річного соціолога та економіста Боготи заарештувала група озброєних людей, зареєстрована у 20-й бригаді Національної армії, яка відвезла її на ферму в муніципалітеті Гуябеталь (Кундінамарка), де вони тримали Нідію в полоні, катували та сексуально напавши на неї, через тринадцять днів її тіло було знайдено на шосе Богота - Віллавісенсіо, у стані розкладання, що унеможливило ідентифікацію, протягом 3 років її сім'я нічого не знала про неї.

В інтерв'ю Contagio Radio директор Фонду Янет Баутіста заявив, що спосіб спілкування з Комісією правди здійснюється виключно через подані звіти. «Нам здається, що Комісія не встигла слухати прямих жертв, адже навіть якщо кажуть, що прямі жертви зникли, ми, родичі, також є жертвами шкоди цілісності та психічного здоров'я, належного процесу та справедливості».

Нарешті, Баутіста сказав, що Комісія повинна бути установою, яка ходить поруч із жертвами. Він також зазначив, що з моменту підписання мирної угоди між Колумбійською державою та колишніми партизанами FARC у 2016 році вони подали до Комісії шість повідомлень про випадки, насильство, прихильність та репарації жертвам примусового зникнення:

«Ми робимо всі звіти, цей лист і ті роздуми як внесок в Інтегральну систему, тому що ми продовжуємо мати прихильність до миру і ефективності механізмів, обговорюваних в Мирній угоді. Це як мама, коли вона каже синові, що робить це неправильно, і ми робимо це з цим почуттям і з цією відповідальністю».

У листі, адресованому CEV, Фонд порівняв роботу колумбійської організації з Комісією правди та примирення Перу, яка в основному відповідала за підготовку звіту про епоху тероризму, яку країна пережила між 1980 та 2000 роками. «У Перу комісари годинами і годинами, днями і місяцями сіли слухати жертв у кожному з їхніх свідчень, і там було не один або два комісарів, а вся Комісія в цілому. Нам здалося, що такий спосіб прослуховування жертв колективно і з достатнім часом і терпінням, щоб почути їх, є відновним. Те ж саме не сталося в Колумбії».

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: