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Субота 26 Березень 2022
Україна

Жертви насильницького зникнення просять Комісію правди про те, щоб простір було почуто

Фонд Nydia Erika Bautista стверджує про порушення батька Франсиско де Ру. Вони бояться, що жертви цих подій будуть розглядатися як зацікавлені сторони збройного конфлікту в Колумбії

Newsroom Infobae

26 Березень 2022
Un hombre observa la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. EFE/ Luis Eduardo Noriega A./Archivo
Un hombre observa la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. EFE/ Luis Eduardo Noriega A./Archivo

8 лютого група людей стояла перед штаб-квартирою Комісії правди (CEV) в центрі Боготи, вимагаючи бути почутими мирною організацією. Діяльність очолювала Фонд Nydia Erika Bautista, колектив, присвячений захисту прав жінок та членів сім'ї, які постраждали від примусового зникнення в Колумбії.

Того вівторка вдень президент CEV Франсіско де Ру зійшов, слухав і розмовляв з кількома людьми, які були в Novena Race #12C - 10 у Боготі. Тогодня він сказав керівникам, що відкриє формальний простір через два-три дні, щоб почути їхні вимоги. Ну, минуло майже два місяці, і Фонд все ще чекає дзвінка. Про це стало відомо в листі, адресованому CEV від четверга, 24 березня 2022 року.

У спілкуванні жертви висловили, що «Батько де Ру та джентльмени комісари не були почуті в людському, етичному, гносеологічному та юридичному сенсі цього слова. Мибоїмося, що правда жертв насильницьких зникнень буде розцінена як необ'єктивна, що нас вважатимуть зацікавленою стороною», - йдеться у листі. Фонд Nydia Erika Bautista народився у вигнанні після того, як сім'я баптистів повинна була покинути країну через загрози в 1997 році.

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І це те, що його дочка Нідія Еріка Баутіста є жертвою насильницького зникнення 30 серпня 1987 року. Того дня 33-річного соціолога та економіста Боготи заарештувала група озброєних людей, зареєстрована у 20-й бригаді Національної армії, яка відвезла її на ферму в муніципалітеті Гуябеталь (Кундінамарка), де вони тримали Нідію в полоні, катували та сексуально напавши на неї, через тринадцять днів її тіло було знайдено на шосе Богота - Віллавісенсіо, у стані розкладання, що унеможливило ідентифікацію, протягом 3 років її сім'я нічого не знала про неї.

В інтерв'ю Contagio Radio директор Фонду Янет Баутіста заявив, що спосіб спілкування з Комісією правди здійснюється виключно через подані звіти. «Нам здається, що Комісія не встигла слухати прямих жертв, адже навіть якщо кажуть, що прямі жертви зникли, ми, родичі, також є жертвами шкоди цілісності та психічного здоров'я, належного процесу та справедливості».

Нарешті, Баутіста сказав, що Комісія повинна бути установою, яка ходить поруч із жертвами. Він також зазначив, що з моменту підписання мирної угоди між Колумбійською державою та колишніми партизанами FARC у 2016 році вони подали до Комісії шість повідомлень про випадки, насильство, прихильність та репарації жертвам примусового зникнення:

«Ми робимо всі звіти, цей лист і ті роздуми як внесок в Інтегральну систему, тому що ми продовжуємо мати прихильність до миру і ефективності механізмів, обговорюваних в Мирній угоді. Це як мама, коли вона каже синові, що робить це неправильно, і ми робимо це з цим почуттям і з цією відповідальністю».

У листі, адресованому CEV, Фонд порівняв роботу колумбійської організації з Комісією правди та примирення Перу, яка в основному відповідала за підготовку звіту про епоху тероризму, яку країна пережила між 1980 та 2000 роками. «У Перу комісари годинами і годинами, днями і місяцями сіли слухати жертв у кожному з їхніх свідчень, і там було не один або два комісарів, а вся Комісія в цілому. Нам здалося, що такий спосіб прослуховування жертв колективно і з достатнім часом і терпінням, щоб почути їх, є відновним. Те ж саме не сталося в Колумбії».

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