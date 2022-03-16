Визначили дев'яту жертву насильницького зникнення в Монтес де Марія

Цієї середи, 16 березня, суб'єкти інтегральної системи миру та колумбійської держави здійснили гідну доставку останків Андреса Хуліо Геразо, відомого корида з корралея в муніципалітеті Сан-Онофре, Сукре, який був зареєстрований безвісти 19 років тому, коли він був примусово відсторонено від свята святого покровителя.

У роботі, сформульованому між Спеціальною юрисдикцією за мир (JEP), Підрозділ з пошуку людей зникли (UBPD), Генеральною прокуратурою та відділом жертв, був знайдений Геразо, який виступає дев'ятою жертвою, ідентифікованою в цьому місті Лос-Монтес де Марія, одна з найбільш постраждалих від озброєних конфлікт в країні.

«Пошуковий підрозділ повинен гарантувати правду про долю зниклих без вісті та, де це можливо, їх місцезнаходження. Звичайно, у багатьох випадках ми не зможемо визначити місцезнаходження, незважаючи на всі цілі, технології та методологію. Але що суспільство та жертви повинні знати, якою була доля зниклих людей, і це добро цього Регіонального плану пошуку, який дозволяє нам читати, що сталося з цими людьми в цілому», - сказала директор організації Луз Марина Монсон.

Ідентифікація фермера у віці 40 років відбулася в рамках запобіжних заходів, прийнятих Секцією невизнання JEP з метою захисту чотирьох місць криміналістичного інтересу в Сан-Онофре, включаючи муніципальні та Рінкон-дель-Мар кладовища, а також Ель Пальмар і Ла Маєтки Алеманії, де можна було знайти інші тіла жертв примусового зникнення.

Як було відомо суб'єктам інтегральної системи для миру, на березень 19, 2003, в той час як Геразо був в corralejas села Берругас, озброєні люди примусово видалили його з міських свят, щоб взяти його в Hacienda El Palmar без новин про нього знову звільнений, однак, в 2005 він взяв з ексгумації його останків, після того, як один з постулатів справедливості і миру передав інформацію про жертв примусового зникнення в цьому регіоні.

«Сьогодні питання Мар'яни до річки припиняється. H oy може, нарешті, перестати дивуватися: «де ти маленький брат? «Відтепер вона та інші її родичі зможуть поїхати до місця свого відпочинку, щоб цього разу саме він зберігав для них свої таємниці», - сказав магістрат перехідного правосуддя Алехандро Рамеллі під час пологів.

Зі свого боку, UBPD через свою Внутрішню територіальну робочу групу Sincelejo провів комплексні семінари в цьому муніципалітеті на Колумбійському Карибському басейні, які дозволили зібрати сімейні зразки жертв цього злочину проти людства, а також збір свідчень, які дозволили б ідентифікація органів, що дає можливість отримати вдалося зареєструвати Геразо.

суб'єкт господарювання також зазначила, що разом з соціальними організаціями та сімейними організаціями жертв він просувається в Регіональному плані пошуку Монтес де Марія і Морроскільо, за допомогою якого 1334 зниклих без вісті розшукуються в 17 муніципалітетах Болівар та Сукре, які складають цей регіон на тлі події, пов'язані зі збройним конфліктом між 1948 і 2016 роками.

«Молодий шахтар, продавець фруктів на пляжі Тулуенья, селянин Санонофріно, велосипедний вершник, молодий чоловік, який привіз галони води в місто, і зварювальник були першими жертвами, які передали їхнім сім'ям минулого серпня 2021 року в Сукре», - підсумував JEP.

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