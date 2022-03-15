Українські веслувальники знаходять підтримку у сусідів

Tokyo 2020 Olympics - Canoe Sprint - Women's C2 500m - Semifinal 2 - Sea Forest Waterway, Tokyo, Japan - August 7, 2021. Liudmyla Luzan of Ukraine and Anastasiia Chetverikova of Ukraine react after the race REUTERS/Yara Nardi

Українським спортсменам каное, переміщеним російським вторгненням в Україну, запропонували проживання та підтримку сусідніх країн. За даними Міжнародної федерації каное (ICF), численні національні федерації запропонували приймати та підтримувати українських веслувальників, включаючи велику групу, яка накопичилася в Туреччині після спалаху конфлікту.

Група, яка втекла до Туреччини, включала понад 120 спортсменів, де представлені спортсмени старшого, молодшого та параканое. МБФ додав, що ситуація для цих спортсменів була жахливою через заморожування грошових переказів в Україні, що свідчить про відключення спортсменів від фінансування та грошової підтримки.

Багато спортсменів турецької групи були запропоновані проживання та повний пансіон Румунською федерацією каное в їх високопродуктивному центрі. Крім того, деякі спортсмени поїдуть до Болгарії, національна федерація якої також запропонувала певну допомогу.

Кілька національних федерацій також запропонували місця для юніорських спортсменів. МБФ вказали Польщу, Угорщину, Францію, Німеччину та Естонію.

Паралімпійські ігри Токіо 2020 - Каное Спринт - Чоловіча байдарка Одномісний 200м - KL3 Heat 1 - Водний шлях морського лісу, Токіо, Японія - 2 вересня 2021 року. Сергій Ємельянов України в дії. REUTERS/Томас Пітер

МБФ додав, що багато спортсменів з паракане, в тому числі і в інвалідних візках, все ще потребують проживання та підтримки. На момент останнього спілкування не було скоординованої відповіді для тих спортсменів, але президент МБФ Томас Конєцко заявив, що впевнений, що міжнародна спільнота каное згуртуватиметься разом для цих спортсменів.

Говорячи про всю ситуацію, Конєцко заявив, що «щедрість наших друзів на Румунській федерації каное та інших федерацій по всій Європі - це те, чим ми всі повинні дуже пишатися».

«За кілька годин, коли ця криза розгорнулася, пропозиції почали затоплення. Це, безумовно, принесло деякі посмішки групі спортсменів, які роблять це дуже важко на даний момент. Всі вони мають сім'ю і друзів ще в Україні, тому кожен день сповнений турбот і лиха для них».

В інтерв'ю МБФ минулого тижня спортсменка з каное-слалому Вікторія Добротворська зізналася: «іноді дуже важко йти на тренування».

Люди прибувають на поромі після втечі від вторгнення Росії в Україну, на прикордонний перехід Ісакція-Орлівка, Румунія, 14 березня 2022 року. REUTERS/Стоян Ненов

Вона вирушила з тренувального табору в Польщі, щоб допомогти своїй родині втекти з України, перш ніж повернутись до Польщі, де її влаштували і дозволили тренуватися.

На запитання, що можуть зробити люди, щоб допомогти Україні та українським спортсменам, Добротворська відповіла: «Я думаю, що всі люди просто повинні молитися за нашу країну», додавши: «Нам потрібен лише мир у нашій країні, і припинити [війну.]»

Поза підтримкою окремих спортсменів та тих, хто контактує з МБФ, Українська федерація каное (FCU) також працює над допомогою спортсменів. Федерація продовжує публікувати оновлення у Facebook з моменту початку вторгнення. На сьогоднішній день вони стверджують, що отримали пропозиції підтримки від Італії, Угорщини, Румунії та Польщі. Українські спортсмени також були прийняті Молдовою та Естонією за національною федерацією.

Президент МБФ Томас Конієцко закликав до постійної підтримки українських веслувальників, заявивши: «Я закликаю нашу сім'ю каное продовжувати активізувати підтримку України. На жаль, ця криза може не закінчитися протягом тривалого часу, тому нам потрібно надати якомога більше допомоги».