Viggo Mortensen cumple 68 años: las claves de un estilo clásico y funcional que desafía la moda masculina

Viggo Mortensen cumplió 68 años con una identidad visual basada en la sastrería clásica y la sobriedad

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Hoy, 20 de octubre, Viggo Mortensen cumplió 68 años. En las apariciones públicas que han acompañado sus estrenos y proyectos como director, el actor mantiene un código de vestir reconocible: trajes de líneas clásicas, colores sobrios y una formalidad sin exceso de artificio.

Su estilo parte de una paradoja. Mortensen dijo que no se considera especialmente interesado en la moda y que procura, ante todo, llevar ropa limpia.

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Sin embargo, esa distancia frente a la tendencia no impide que sus elecciones hayan construido una identidad visual consistente, basada en la comodidad, la sobriedad y una selección puntual de prendas de sastrería.

Los trajes definen su vestuario de alfombra roja

Los trajes de dos piezas en tonos gris, negro, marrón y azul marino definen sus apariciones en las alfombras rojas

En estrenos, festivales y ceremonias, Mortensen suele recurrir a trajes de dos piezas de corte tradicional. Predominan el gris, azul marino, negro y marrón, combinados con camisas lisas y corbatas discretas. La fórmula deja el foco en la estructura de la prenda, más que en logos, accesorios ostentosos o contrastes fuertes.

La silueta tampoco busca reproducir el corte ajustado que dominó parte de la moda masculina durante los años 2010. Sus sacos tienden a conservar espacio en hombros y torso, mientras que el pantalón suele caer de forma recta. El resultado es una imagen formal que prioriza la movilidad y la proporción por encima de la tendencia inmediata.

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El actor afirmó que carece de interés por la moda y que prioriza el uso de prendas limpias y funcionales

El actor también optó por tonos menos previsibles cuando el contexto lo permite. En distintos estrenos usó trajes rojos, verdes, blancos y azules, aunque esos colores aparecen dentro de conjuntos contenidos: camisas sin estampados llamativos, calzado clásico y pocos elementos complementarios.

La estrategia no es convertir el traje en un disfraz, sino modificar una pieza central sin alterar el conjunto.

La naturalidad se impone fuera de los eventos

Lejos de las alfombras rojas, el vestuario de Mortensen se mueve hacia una lógica funcional. Camisas de cuadros o lisas, camisetas, chaquetas sencillas, pantalones de jean y botas conforman una imagen más cercana al uniforme cotidiano que a una construcción de celebridad. También agrega accesorios, como gorras de diferentes colores.

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El actor Viggo Mortensen incorpora looks con gorras a su estilo diario

Esa continuidad entre el vestuario diario y el formal explica parte de la coherencia de su estilo. Incluso cuando lleva traje, rara vez parece adoptar una estética ajena a su forma habitual de presentarse.

La corbata, el saco o una camisa de cuello cerrado funcionan como extensiones de un guardarropa práctico.

La indumentaria cotidiana del artista incluye camisas a cuadros, pantalones de jean, botas y gorras de colores (HELENA MARGARIT CORTADELLAS)

Mortensen planteó que la manera de vestir está ligada al contexto y a los grupos sociales, y cuestionó la homogeneización de la moda global.

El actor no se siente conscientemente interesado en la moda. Esa declaración ayudó a leer su vestuario como una elección personal antes que como una adhesión a una tendencia.

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Del cuero de Aragorn a la sastrería contenida

El vínculo entre Mortensen y la ropa tiene otro capítulo en sus personajes. Su papel como Aragorn en la trilogía El señor de los anillos instaló una imagen asociada a cuero envejecido, capas, botas y piezas de apariencia artesanal.

Mortensen cuestionó la homogeneización de la moda internacional y vinculó las formas de vestir con los contextos sociales (RS Fotos)

La indumentaria del personaje respondió a un universo de fantasía, pero reforzó una asociación pública entre el actor y una masculinidad de materiales robustos, tonos tierra y prendas que aparentan tener uso.

Esa conexión reaparece de otro modo en su vestuario fuera de pantalla. Aunque cambia el cuero de ficción por la lana, el algodón o el lino, persiste un interés por prendas que no necesitan parecer nuevas para funcionar. La ropa no ocupa el centro de la escena: acompaña el cuerpo y el trabajo del intérprete.

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El actor destacó en entrevistas el recorrido narrativo de esa prenda, que comienza impecable y termina deteriorada por los acontecimientos de la historia. Para Mortensen, el vestuario puede tener una función dramática propia, incluso cuando su estilo personal evita la exhibición.

El papel de Aragorn en la saga El señor de los anillos asoció la imagen del actor con piezas de cuero y tonos tierra

A los 68 años, el actor sostiene una estética que no depende de cambios radicales. El pelo canoso, usado con mayor longitud en algunas temporadas, y la barba en apariciones recientes refuerzan un registro relajado. Cuando asiste a una premiere, el traje ordena la imagen; cuando no hay obligación de etiqueta, vuelve a prendas simples.

La vigencia de ese código no radica en anticipar lo que marcarán las pasarelas. Está en conservar una línea personal en un momento en que buena parte de la moda masculina oscila entre la sastrería amplia, la ropa deportiva y los gestos de alto impacto visual.

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Mortensen se mantiene en otra zona: la de un clasicismo funcional, con espacio para el color y sin una búsqueda evidente de protagonismo.