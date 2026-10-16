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Charles Leclerc cumple 29 años: sus códigos de moda que conquistan la Fórmula 1 y las alfombras rojas

El integrante del equipo Ferrari equilibra el uniforme reglamentario en los Grandes Premios con trajes sobrios e indumentaria informal fuera del circuito

Charles Leclerc, piloto monegasco de Ferrari nacido en 1997, consolida una imagen pública vinculada a la moda masculina (REUTERS/Jakub Porzycki)
Charles Leclerc, piloto monegasco de Ferrari nacido en 1997, consolida una imagen pública vinculada a la moda masculina (REUTERS/Jakub Porzycki)
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Al cumplir 29 años, Charles Leclerc consolidó un estilo personal que trasciende la Fórmula 1. El piloto monegasco alterna la indumentaria obligatoria de Ferrari con un guardarropa propio fuera de las pistas: denim, remeras de líneas limpias, zapatillas blancas y trajes de sastrería clásica para las grandes citas.

Nacido el 16 de octubre de 1997 en Montecarlo, Mónaco, Leclerc llega a esta fecha en plena competencia y con una imagen pública cada vez más vinculada a la moda masculina.

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Durante los fines de semana de Gran Premio, su vestuario responde a una exigencia concreta: la identidad visual de Ferrari. Las remeras rojas con los logotipos de la escudería tienen un lugar central en sus apariciones en el paddock, las conferencias de prensa, los recorridos previos y los compromisos con patrocinadores.

El uso de jeans rectos y zapatillas blancas responde a las exigencias funcionales de traslado durante las jornadas de competencia (REUTERS/Jakub Porzycki)
El uso de jeans rectos y zapatillas blancas responde a las exigencias funcionales de traslado durante las jornadas de competencia (REUTERS/Jakub Porzycki)

Lejos de buscar contrastes llamativos, suele equilibrarlas con prendas básicas que permiten que el color de la escudería mantenga el protagonismo.

El jean es una de las piezas que más se repite en esa ecuación. En distintas apariciones públicas vinculadas a la Fórmula 1, el piloto los llevó en azul oscuro, azul claro y versiones gastadas.

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Los jeans combinados con zapatillas blancas no pueden faltar para el paddock, mientras que los lavados claros aparecen en registros más distendidos, junto a buzos o remeras del equipo.

La elección tiene una lógica funcional. El paddock exige jornadas extensas, además de una imagen alineada con la marca.

Por eso, privilegia pantalones rectos o de corte relajado, sin grandes intervenciones, y calzado deportivo de perfil bajo. El resultado se mantiene dentro de la estética deportiva sin perder una apariencia ordenada.

El denim acompaña una imagen relajada

Fuera de las actividades oficiales, el guardarropa del monegasco mantiene esa preferencia por la sencillez. Los pantalones vaqueros claros, las camisetas lisas y los buzos en tonos vinculados a Ferrari forman parte de sus combinaciones más reconocibles.

En lugar de superponer demasiadas prendas, suele recurrir a conjuntos de pocos elementos y siluetas definidas.

Leclerc eligió un esmoquin negro de líneas clásicas para su participación en el Festival de Cannes de 2026 (REUTERS/Manon Cruz)
Leclerc eligió un esmoquin negro de líneas clásicas para su participación en el Festival de Cannes de 2026 (REUTERS/Manon Cruz)

En una de sus apariciones en Miami, por ejemplo, llevó un buzo rojo de Ferrari con pantalón desteñido en azul claro, una combinación que reforzó su costado informal. También se lo vio con remera roja, jeans claros y anteojos de sol oscuros durante el Gran Premio de México.

Su aproximación al denim evita los extremos. No predominan los pantalones excesivamente ajustados ni las siluetas demasiado anchas: el corte recto y la caída cómoda le permiten pasar de una activación del equipo a una salida privada sin modificar por completo el conjunto.

Las zapatillas blancas, en tanto, actúan como un punto constante y aportan continuidad entre las prendas deportivas y el jean.

La sastrería clásica toma el mando en las alfombras rojas

Cuando el código de vestimenta exige formalidad, Leclerc modifica la paleta y la estructura, pero conserva el mismo criterio de sobriedad.

El esmoquin negro de líneas clásicas fue su elección para el Festival de Cannes 2026, donde apostó por una chaqueta bien ajustada, camisa blanca y accesorios contenidos. La sastrería entallada es el eje de sus apariciones de gala.

El vestuario del piloto en la presentación de la película sobre la Fórmula 1 incluyó un traje de dos piezas color crema (REUTERS/Kylie Cooper)
El vestuario del piloto en la presentación de la película sobre la Fórmula 1 incluyó un traje de dos piezas color crema (REUTERS/Kylie Cooper)

El piloto también se aleja del negro cuando el evento admite otras variantes. En la presentación de F1 The Movie eligió un traje de dos piezas color crema, con camisa blanca y corbata beige de rayas diagonales.

La combinación mostró una faceta más luminosa, aunque mantuvo la estructura tradicional de saco, pantalón y corbata.

Charles Leclerc sonríe mientras sostiene a un perro pequeño de pelaje claro que lleva un esmoquin negro, el perro lo mira y nule su rostro. Leclerc viste un traje claro
Leclerc optó por un traje claro y corbata gris durante su boda civil privada en febrero de 2026 (@charles_leclerc)

Para su boda civil privada, celebrada en febrero de 2026, llevó un traje claro, camisa blanca y corbata gris. Los tonos neutros aparecen como alternativa al esmoquin en ceremonias y eventos diurnos, con una selección de accesorios reducida al mínimo.

Ese enfoque hace que el corte de las prendas y la proporción del conjunto concentren la atención.

Rojo, blanco, azul denim, negro, gris y crema componen la mayor parte de las elecciones públicas de Leclerc. El rojo responde a su vínculo con Ferrari; los neutros ordenan el resto del guardarropa.

La paleta de color del monegasco integra el rojo de la escudería con tonos neutros como el negro, el gris y el azul denim (REUTERS/Marko Djurica)
La paleta de color del monegasco integra el rojo de la escudería con tonos neutros como el negro, el gris y el azul denim (REUTERS/Marko Djurica)

La continuidad cromática facilita el pasaje entre el entorno técnico de la competencia y las alfombras rojas del cine o la moda.

El estilo de Leclerc se reconoce por esa coherencia: ropa funcional para el ritmo de la Fórmula 1, jeans como pieza de uso recurrente y sastrería convencional en las galas.

El calendario deportivo y los compromisos públicos que acompañan a Ferrari mantendrán esas dos facetas visibles durante la temporada.

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