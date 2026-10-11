Cómo eliminar el polvo de casa y evitar que vuelva a aparecer a las pocas horas

Una capa de polvo puede volver a aparecer sobre una mesa pocas horas después de limpiarla. Entra desde el exterior, se desprende de telas y piel, se acumula en rincones de poco acceso y queda suspendida en el aire antes de posarse sobre muebles y pisos. Reducir el polvo en casa requiere una rutina de limpieza, lavado de textiles y cuidado de los filtros.
El polvo doméstico reúne fibras, escamas de piel, pelo y caspa de animales, polen, ácaros y partículas que llegan desde la calle. Aunque suele pasar inadvertido, puede afectar el confort de los ambientes y resultar molesto para quienes padecen alergias, asma u otras afecciones respiratorias. Mantenerlo bajo control no depende de una única tarea, sino de hábitos sostenidos.
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El polvo se acumula en textiles, rincones y zonas de paso
Dormitorios, alfombras, tapizados y espacios debajo de muebles suelen concentrar más partículas. Las sábanas, almohadas y mantas retienen restos de piel y fibras, mientras que zócalos, persianas, ventiladores, luminarias y aparatos electrónicos quedan fuera de la limpieza cotidiana.
Las entradas, cocinas y pasillos también requieren atención. El tránsito de personas favorece el ingreso de tierra, arena y polen adheridos al calzado, los bolsos o la ropa. Las alfombras y los muebles tapizados retienen polvo, pelo y otros residuos, por lo que conviene aspirarlos con frecuencia.
Detrás de los electrodomésticos, debajo de camas y sofás, y sobre los armarios son otros puntos donde se forma una capa de polvo sin que sea visible. Mover los muebles de forma periódica permite limpiar esas zonas y evita que los residuos se dispersen cuando cambia la circulación de aire dentro de la vivienda.
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Un paño húmedo y la aspiradora reducen las partículas
Para quitar el polvo de las superficies, un paño de microfibra apenas humedecido resulta más útil que un plumero o un trapo seco, que pueden dispersar residuos en el aire. La microfibra atrapa partículas pequeñas y facilita que queden adheridas al paño hasta su lavado.
Conviene limpiar desde los estantes y puntos altos hacia el suelo, para aspirar después lo que haya caído. En áreas de uso frecuente, limpiar dos o tres veces por semana puede limitar la acumulación. En dormitorios o ambientes menos transitados, una rutina semanal puede ser suficiente, siempre que no haya mascotas o ventanas abiertas de manera constante.
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La aspiradora debe utilizarse en pisos, tapizados y alfombras. Los equipos con filtros eficaces y depósitos sellados ayudan a contener las partículas finas durante el uso y el vaciado. También es importante revisar el cepillo y el depósito: si acumulan pelo o residuos, la capacidad de limpieza disminuye.
Los pisos duros necesitan fregado regular. Una vez por semana puede ser suficiente en la mayoría de los hogares, aunque la cocina y la entrada suelen requerir más frecuencia. La mopa o el cabezal de limpieza debe lavarse al terminar para evitar que la suciedad vuelva al piso en la siguiente pasada.
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Lavar ropa de cama y controlar el pelo de mascotas ayuda
Lavar semanalmente sábanas, fundas y mantas reduce la presencia de restos de piel y alérgenos en el dormitorio. Cuando las etiquetas de las prendas lo permiten, el agua caliente contribuye a controlar los ácaros. Las fundas protectoras para colchones y almohadas pueden sumar una barrera frente a esos elementos.
Cortinas, alfombras y fundas de sillones también deben incorporarse a un calendario de limpieza. Sacudir estos textiles dentro de casa puede liberar polvo al ambiente; por eso es preferible aspirarlos o lavarlos según el material. Las alfombras pequeñas que admiten lavado facilitan el mantenimiento en comparación con los revestimientos fijos.
Las mascotas aportan pelo y caspa al polvo doméstico. Cepillarlas al aire libre, limpiar sus camas y aspirar los lugares donde descansan limita la dispersión. Lavar las mantas y fundas que usan los animales evita que sus pelos se acumulen sobre sillones, camas y otras superficies textiles.
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Los filtros y las entradas de aire requieren mantenimiento
Ventilar renueva el aire, aunque en días con alta presencia de polen o polvo exterior es preferible mantener ventanas y puertas cerradas. En esos casos, abrir durante intervalos breves o elegir horarios con menor circulación exterior puede ayudar a equilibrar la ventilación con la necesidad de limitar el ingreso de partículas.
Los purificadores con filtros pueden ayudar a retener polvo, polen y otras partículas suspendidas en dormitorios y salas. Los filtros del aire acondicionado, calefacción y ventilación también necesitan limpieza o reemplazo según las indicaciones del fabricante, por lo general cada uno a tres meses.
Mantener una humedad interior de 40% a 50% puede reducir la electricidad estática que favorece la adhesión del polvo a telas y superficies. Un higrómetro permite controlar ese nivel. Una humedad excesiva, sin embargo, puede crear condiciones desfavorables en otras áreas de la vivienda, por lo que conviene evitar extremos.
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Sellar rendijas y reducir objetos limita el ingreso de suciedad
Sellar rendijas en puertas y ventanas, colocar un felpudo y dejar los zapatos cerca de la entrada limita la suciedad que llega desde la calle. Los burletes y selladores pueden bloquear el paso de polvo fino en marcos con grietas o filtraciones.
Mantener el orden también simplifica la limpieza. Menos objetos sobre muebles y suelos significa menos superficies donde el polvo puede depositarse y menos tiempo para retirarlo. Guardar artículos de temporada en cajas cerradas, despejar repisas y evitar acumulaciones innecesarias facilita una rutina semanal.
La constancia resulta más útil que una limpieza aislada. Pasar un paño húmedo, aspirar, lavar los textiles y mantener los filtros en condiciones permite reducir de forma gradual la cantidad de polvo que permanece en los ambientes.
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