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Cómo eliminar el polvo de casa y evitar que vuelva a aparecer a las pocas horas

Algunas prácticas de limpieza y mantenimiento permiten limitar las partículas que ingresan desde el exterior y se acumulan en muebles, pisos y rincones

Polvo en casa
El polvo doméstico reúne fibras, escamas de piel, polen y partículas procedentes del exterior. (Freepik)
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Una capa de polvo puede volver a aparecer sobre una mesa pocas horas después de limpiarla. Entra desde el exterior, se desprende de telas y piel, se acumula en rincones de poco acceso y queda suspendida en el aire antes de posarse sobre muebles y pisos. Reducir el polvo en casa requiere una rutina de limpieza, lavado de textiles y cuidado de los filtros.

El polvo doméstico reúne fibras, escamas de piel, pelo y caspa de animales, polen, ácaros y partículas que llegan desde la calle. Aunque suele pasar inadvertido, puede afectar el confort de los ambientes y resultar molesto para quienes padecen alergias, asma u otras afecciones respiratorias. Mantenerlo bajo control no depende de una única tarea, sino de hábitos sostenidos.

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El polvo se acumula en textiles, rincones y zonas de paso

Dormitorios, alfombras, tapizados y espacios debajo de muebles suelen concentrar más partículas. Las sábanas, almohadas y mantas retienen restos de piel y fibras, mientras que zócalos, persianas, ventiladores, luminarias y aparatos electrónicos quedan fuera de la limpieza cotidiana.

Las entradas, cocinas y pasillos también requieren atención. El tránsito de personas favorece el ingreso de tierra, arena y polen adheridos al calzado, los bolsos o la ropa. Las alfombras y los muebles tapizados retienen polvo, pelo y otros residuos, por lo que conviene aspirarlos con frecuencia.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las zonas debajo de los muebles y detrás de los electrodomésticos acumulan capas de suciedad poco visibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detrás de los electrodomésticos, debajo de camas y sofás, y sobre los armarios son otros puntos donde se forma una capa de polvo sin que sea visible. Mover los muebles de forma periódica permite limpiar esas zonas y evita que los residuos se dispersen cuando cambia la circulación de aire dentro de la vivienda.

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Un paño húmedo y la aspiradora reducen las partículas

Para quitar el polvo de las superficies, un paño de microfibra apenas humedecido resulta más útil que un plumero o un trapo seco, que pueden dispersar residuos en el aire. La microfibra atrapa partículas pequeñas y facilita que queden adheridas al paño hasta su lavado.

Conviene limpiar desde los estantes y puntos altos hacia el suelo, para aspirar después lo que haya caído. En áreas de uso frecuente, limpiar dos o tres veces por semana puede limitar la acumulación. En dormitorios o ambientes menos transitados, una rutina semanal puede ser suficiente, siempre que no haya mascotas o ventanas abiertas de manera constante.

La aspiradora debe utilizarse en pisos, tapizados y alfombras. Los equipos con filtros eficaces y depósitos sellados ayudan a contener las partículas finas durante el uso y el vaciado. También es importante revisar el cepillo y el depósito: si acumulan pelo o residuos, la capacidad de limpieza disminuye.

Polvo en casa
Las aspiradoras con depósitos sellados y filtros eficaces reducen la presencia de partículas finas en el suelo. (Freepik)

Los pisos duros necesitan fregado regular. Una vez por semana puede ser suficiente en la mayoría de los hogares, aunque la cocina y la entrada suelen requerir más frecuencia. La mopa o el cabezal de limpieza debe lavarse al terminar para evitar que la suciedad vuelva al piso en la siguiente pasada.

Lavar ropa de cama y controlar el pelo de mascotas ayuda

Lavar semanalmente sábanas, fundas y mantas reduce la presencia de restos de piel y alérgenos en el dormitorio. Cuando las etiquetas de las prendas lo permiten, el agua caliente contribuye a controlar los ácaros. Las fundas protectoras para colchones y almohadas pueden sumar una barrera frente a esos elementos.

Cortinas, alfombras y fundas de sillones también deben incorporarse a un calendario de limpieza. Sacudir estos textiles dentro de casa puede liberar polvo al ambiente; por eso es preferible aspirarlos o lavarlos según el material. Las alfombras pequeñas que admiten lavado facilitan el mantenimiento en comparación con los revestimientos fijos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La limpieza periódica de los filtros del aire acondicionado evita la circulación de alérgenos en los ambientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las mascotas aportan pelo y caspa al polvo doméstico. Cepillarlas al aire libre, limpiar sus camas y aspirar los lugares donde descansan limita la dispersión. Lavar las mantas y fundas que usan los animales evita que sus pelos se acumulen sobre sillones, camas y otras superficies textiles.

Los filtros y las entradas de aire requieren mantenimiento

Ventilar renueva el aire, aunque en días con alta presencia de polen o polvo exterior es preferible mantener ventanas y puertas cerradas. En esos casos, abrir durante intervalos breves o elegir horarios con menor circulación exterior puede ayudar a equilibrar la ventilación con la necesidad de limitar el ingreso de partículas.

Los purificadores con filtros pueden ayudar a retener polvo, polen y otras partículas suspendidas en dormitorios y salas. Los filtros del aire acondicionado, calefacción y ventilación también necesitan limpieza o reemplazo según las indicaciones del fabricante, por lo general cada uno a tres meses.

Mantener una humedad interior de 40% a 50% puede reducir la electricidad estática que favorece la adhesión del polvo a telas y superficies. Un higrómetro permite controlar ese nivel. Una humedad excesiva, sin embargo, puede crear condiciones desfavorables en otras áreas de la vivienda, por lo que conviene evitar extremos.

Sellar rendijas y reducir objetos limita el ingreso de suciedad

Sellar rendijas en puertas y ventanas, colocar un felpudo y dejar los zapatos cerca de la entrada limita la suciedad que llega desde la calle. Los burletes y selladores pueden bloquear el paso de polvo fino en marcos con grietas o filtraciones.

Mantener el orden también simplifica la limpieza. Menos objetos sobre muebles y suelos significa menos superficies donde el polvo puede depositarse y menos tiempo para retirarlo. Guardar artículos de temporada en cajas cerradas, despejar repisas y evitar acumulaciones innecesarias facilita una rutina semanal.

La constancia resulta más útil que una limpieza aislada. Pasar un paño húmedo, aspirar, lavar los textiles y mantener los filtros en condiciones permite reducir de forma gradual la cantidad de polvo que permanece en los ambientes.

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