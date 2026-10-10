Tendencias

Khomha lidera la agenda electrónica con su actuación en el Stéreo Bloom Stage

La presentación del artista se suma a la jornada principal del encuentro masivo de música electrónica

Khomha
El DJ Khomha continúa con su agenda de presentaciones en Medellín este fin de semana.
Guardar

Khomha se presentará esta noche, a las 7:00 p. m., en el escenario Stéreo Bloom Stage del EDC 2026. El festival, que se realiza por primera vez en el país es el más grande de música electrónica que se ha realizado en la región. En esta cita internacional, el artista local compartirá su repertorio musical en una jornada que forma parte del circuito global del entretenimiento de formato masivo.

La organización del evento proyecta una asistencia de 94.000 personas a lo largo de su programación. A la ciudad han arribado asistentes de múltiples procedencias internacionales y de diversas regiones del país para participar en los espectáculos programados en los distintos escenarios instalados para las jornadas musicales.

PUBLICIDAD

Dentro del historial del artista figura su participación en la edición de Las Vegas, Estados Unidos, así como su presencia recurrente en las diversas iteraciones globales de dicha marca de festivales. Khomha señaló que la actuación de esta noche posee una trascendencia particular en su trayectoria debido a la realización de esta fecha en su ciudad natal, donde se reúne la escena de la música electrónica.

Khomha
El artista Khomha durante sus jornadas musicales programadas

El cronograma del DJ para este fin de semana comenzó la jornada anterior con una intervención en el sector de la Comuna 13, desarrollada en el marco del Free Party. Durante dicha jornada, la asistencia se calculó entre 5.000 y 6.000 personas en la cancha del sector. Tras esa primera fecha, la agenda del artista continúa con la presentación fijada para las 7:00 p. m. de este sábado en el Stéreo Bloom Stage.

PUBLICIDAD

El desarrollo de la programación musical en la ciudad se mantendrá durante el fin de semana con la participación de artistas locales e internacionales distribuidos en las diferentes plataformas del recinto. Las autoridades locales y los organizadores mantienen los esquemas de logística e ingreso previstos para la recepción de los miles de espectadores que acuden al lugar de los conciertos.

Khomha
Khomha, figura de la música electrónica que se presenta este 10 de octubre .

Temas Relacionados

KhomhaMúsica electrónica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El intercambio de saliva ayuda a los bebés a reconocer vínculos afectivos desde los 4 meses

Un estudio de la Universidad de California en Santa Bárbara observó que infantes de esa edad anticipan relaciones cercanas a partir de conductas que implican contacto oral

El intercambio de saliva ayuda a los bebés a reconocer vínculos afectivos desde los 4 meses

Cómo elegir y conservar las manzanas para que duren más y evitar que se echen a perder

Aspectos visibles y hábitos de almacenamiento permiten tomar decisiones informadas al elegir alimentos para el consumo cotidiano

Cómo elegir y conservar las manzanas para que duren más y evitar que se echen a perder

El auge mundial del matcha pone en foco su método de cultivo y preparación

El crecimiento del consumo de esta bebida japonesa reabre preguntas sobre el sombreado de las plantas, la molienda y la tradición detrás de cada taza

El auge mundial del matcha pone en foco su método de cultivo y preparación

“El miedo a fallar es un factor importante”: por qué la salud mental debe entrenarse desde las etapas formativas del deporte

Ansiedad, temor al error, exposición en redes sociales y lesiones pueden afectar a quienes compiten. Especialistas explican a Infobae por qué el cuidado psicológico debe integrarse a la rutina de entrenamiento

“El miedo a fallar es un factor importante”: por qué la salud mental debe entrenarse desde las etapas formativas del deporte

Uso problemático de pantallas: las 10 señales que alertan sobre un impacto en el bienestar emocional

Una revisión difundida por The Lancet, que analizó datos de 9 millones de jóvenes, vinculó los consumos digitales que afectan la vida cotidiana con riesgos para la salud mental. Especialistas explican cuáles son los indicadores de una conducta de riesgo

Uso problemático de pantallas: las 10 señales que alertan sobre un impacto en el bienestar emocional

DEPORTES

Tras su despedida con la selección argentina, Lionel Messi volverá a jugar con Inter Miami por la MLS: hora, TV y formaciones

Tras su despedida con la selección argentina, Lionel Messi volverá a jugar con Inter Miami por la MLS: hora, TV y formaciones

“Escuché hablar de lealtad, falta de códigos y traición”: Marcos Rojo compartió una cruda carta tras firmar su regreso a Estudiantes de La Plata

Barracas Central buscará aprovechar su localía ante Huracán por la fecha 12 del Torneo Clausura

En un día con todas derrotas para los tenistas argentinos, Carlos Alcaraz eliminó a Juan Manuel Cerúndolo del Masters 1000 de Shanghai

Qué dijo el jefe de Alpine tras los problemas que tuvo el coche de Franco Colapinto durante toda la jornada en el Gran Premio de Singapur

TELESHOW

Wanda Nara contó cómo fue filmar las escenas de sexo en su debut como actriz: "Lo más antierótico del mundo"

Wanda Nara contó cómo fue filmar las escenas de sexo en su debut como actriz: "Lo más antierótico del mundo"

Chloe Bello compartió el audio que le envió a Matías Martin tras la polémica entrevista: "Me dejaron como una violenta"

Los dramáticos relatos de un ex Gran Hermano y su novia tras el terremoto en Panamá: “Que se termine ya”

La familia de Piero publicó fotos inéditas y lo despidió con una carta: "Sabía muy bien en qué consistía amar"

Un famoso grupo de bailarines virales africanos le cantó el “Feliz Cumpleaños” a Lali Espósito y recibió el like de la cantante

INFOBAE AMÉRICA

La tormenta tropical Rachel amenaza a un estado de EEUU con lluvias intensas, inundaciones y vientos de hasta 105 km/h

La tormenta tropical Rachel amenaza a un estado de EEUU con lluvias intensas, inundaciones y vientos de hasta 105 km/h

Más de 60 pacientes reciben atención en carpas tras severos daños en el hospital de Penonomé, Panamá

Honduras mantiene pendiente la mitad de los vuelos de estimulación de nubes ante próxima temporada seca

El Instituto Guatemalteco de Migración inaugura cuarta sede regional en Izabal y reporta más de 55 mil retornados en el año

La Unión Europea extiende hasta 2027 las sanciones contra Rosario Murillo y tres entidades de Nicaragua