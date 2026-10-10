Khomha lidera la agenda electrónica con su actuación en el Stéreo Bloom Stage

El DJ Khomha continúa con su agenda de presentaciones en Medellín este fin de semana.

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Khomha se presentará esta noche, a las 7:00 p. m., en el escenario Stéreo Bloom Stage del EDC 2026. El festival, que se realiza por primera vez en el país es el más grande de música electrónica que se ha realizado en la región. En esta cita internacional, el artista local compartirá su repertorio musical en una jornada que forma parte del circuito global del entretenimiento de formato masivo.

La organización del evento proyecta una asistencia de 94.000 personas a lo largo de su programación. A la ciudad han arribado asistentes de múltiples procedencias internacionales y de diversas regiones del país para participar en los espectáculos programados en los distintos escenarios instalados para las jornadas musicales.

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Dentro del historial del artista figura su participación en la edición de Las Vegas, Estados Unidos, así como su presencia recurrente en las diversas iteraciones globales de dicha marca de festivales. Khomha señaló que la actuación de esta noche posee una trascendencia particular en su trayectoria debido a la realización de esta fecha en su ciudad natal, donde se reúne la escena de la música electrónica.

El artista Khomha durante sus jornadas musicales programadas

El cronograma del DJ para este fin de semana comenzó la jornada anterior con una intervención en el sector de la Comuna 13, desarrollada en el marco del Free Party. Durante dicha jornada, la asistencia se calculó entre 5.000 y 6.000 personas en la cancha del sector. Tras esa primera fecha, la agenda del artista continúa con la presentación fijada para las 7:00 p. m. de este sábado en el Stéreo Bloom Stage.

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El desarrollo de la programación musical en la ciudad se mantendrá durante el fin de semana con la participación de artistas locales e internacionales distribuidos en las diferentes plataformas del recinto. Las autoridades locales y los organizadores mantienen los esquemas de logística e ingreso previstos para la recepción de los miles de espectadores que acuden al lugar de los conciertos.

Khomha, figura de la música electrónica que se presenta este 10 de octubre .